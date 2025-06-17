Замглавы МИД РФ в Москве принял копии верительных грамот нового посла Чехии Коштовала
17 июня 2025
08:00
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко 16 июня принял копии верительных грамот нового посла Чехии в Москве Даниэла Коштовала. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.
Пост главы диппредставительства Чехии в Москве оставался свободным с мая 2024 года. Ранее его занимал Витезслав Пивонька, который уже в конце 2022 года вернулся в Прагу. Дипмиссию в Москве фактически возглавлял временный поверенный в делах Ян Ондржейка.
Коштовал с 1996 года возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии. Он также руководил во внешнеполитическом ведомстве департаментом стран Северной и Восточной Европы, был генеральным директором направления взаимодействия с государствами, расположенными вне Европы. В 1998-2022 годах работал в составе постоянного представительства республики при НАТО. С 2003 по 2006 годы занимал дипломатический пост в чешском посольстве в Москве, а затем был направлен в посольство Чехии в Вашингтоне.
В 2013 году Коштовал был назначен первым заместителем министра обороны Чехии, а затем занимал должность замминистра по вопросам стратегии, планирования и внешних сношений. В военном ведомстве он также был на посту замминистра, который курировал политику вооружений, пишет ТАСС.
Чехия и Россия находятся в напряженных дипломатических отношениях с 2021 года, после того как чешские спецслужбы и следователи установили, что в взрывах на складе боеприпасов в Врбетице в Злинском крае в 2014 году были замешаны агенты российских спецслужб. За этим последовала взаимная высылка дипломатов, которая продолжилась после вторжения России в Украину более трех лет назад. Чехия отозвала у России согласие на работу консульств в Брно и Карловых Варах, а также закрыла свои консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Временно закрыт Чешский дом в Москве.
Российский посол в Чехии Александр Змеевский в интервью, опубликованном в этом месяце в российском журнале «Международная жизнь», оценил уровень российско-чешских двусторонних отношений как практически нулевой. Дипломат также сказал, что надеется, что приход нового чешского посла в Москву положительно повлияет на коммуникацию между дипломатическими службами двух стран.
В начале мая Коштовал журналистам сказал, что считает своей главной задачей понять интересы и намерения России в отношении Чехии и передать эту информацию, чтобы чешское правительство могло принимать решения на основе фактов. В Москве он намерен прежде всего отстаивать интересы Чехии и готов к дипломатическому диалогу с российскими партнерами.
Коштовал с 1996 года возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии. Он также руководил во внешнеполитическом ведомстве департаментом стран Северной и Восточной Европы, был генеральным директором направления взаимодействия с государствами, расположенными вне Европы. В 1998-2022 годах работал в составе постоянного представительства республики при НАТО. С 2003 по 2006 годы занимал дипломатический пост в чешском посольстве в Москве, а затем был направлен в посольство Чехии в Вашингтоне.
В 2013 году Коштовал был назначен первым заместителем министра обороны Чехии, а затем занимал должность замминистра по вопросам стратегии, планирования и внешних сношений. В военном ведомстве он также был на посту замминистра, который курировал политику вооружений, пишет ТАСС.
Чехия и Россия находятся в напряженных дипломатических отношениях с 2021 года, после того как чешские спецслужбы и следователи установили, что в взрывах на складе боеприпасов в Врбетице в Злинском крае в 2014 году были замешаны агенты российских спецслужб. За этим последовала взаимная высылка дипломатов, которая продолжилась после вторжения России в Украину более трех лет назад. Чехия отозвала у России согласие на работу консульств в Брно и Карловых Варах, а также закрыла свои консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Временно закрыт Чешский дом в Москве.
Российский посол в Чехии Александр Змеевский в интервью, опубликованном в этом месяце в российском журнале «Международная жизнь», оценил уровень российско-чешских двусторонних отношений как практически нулевой. Дипломат также сказал, что надеется, что приход нового чешского посла в Москву положительно повлияет на коммуникацию между дипломатическими службами двух стран.
В начале мая Коштовал журналистам сказал, что считает своей главной задачей понять интересы и намерения России в отношении Чехии и передать эту информацию, чтобы чешское правительство могло принимать решения на основе фактов. В Москве он намерен прежде всего отстаивать интересы Чехии и готов к дипломатическому диалогу с российскими партнерами.
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