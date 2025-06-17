Замглавы МИД РФ в Москве принял копии верительных грамот нового посла Чехии Коштовала

Новости 420on 17 июня 2025 08:00 777

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 16 июня принял копии верительных грамот нового посла Чехии в Москве Даниэла Коштовала. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.