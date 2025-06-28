На Староместской площади в Праге прошли протесты против массового туризма

Новости 420on 28 июня 2025 18:30 979

Несколько десятков человек на Староместской площади в Праге протестовали против массового туризма. Они критиковали то, что туризм оказывает давление на цены на жилье. Акция была организована организацией Kolektiv 115 и прошла в форме футбольного матча между командами Праги и Airbnb. Протестующие также подчеркивали, что в то время как миллионы туристов стремятся в Прагу, для десятков тысяч беженцев и мигрантов в Европе нет места.