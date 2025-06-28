На Староместской площади в Праге прошли протесты против массового туризма
28 июня 2025
18:30
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Несколько десятков человек на Староместской площади в Праге протестовали против массового туризма. Они критиковали то, что туризм оказывает давление на цены на жилье. Акция была организована организацией Kolektiv 115 и прошла в форме футбольного матча между командами Праги и Airbnb. Протестующие также подчеркивали, что в то время как миллионы туристов стремятся в Прагу, для десятков тысяч беженцев и мигрантов в Европе нет места.
«Мы отвергаем современную форму туризма — дерегулированную, коммерциализированную и ориентированную исключительно на прибыль», — сказала одна из организаторов. По словам протестующих, они не против отдельных туристов, но их беспокоит то, что туризм оказывает большое давление на цены на жилье и аренду, что превращает городские районы в музеи для туристов и лишает местных жителей общественного пространства.
По словам организаторов, проведение протеста на Староместской площади имело символическое значение, поскольку большинство пражан часто избегают эту площадь из-за большого количества туристов. «То, что туристы прилетают сюда на две ночи на самолете, к тому же неизбежно и существенно разрушает наш климат. Мы не хотим бездействовать и смотреть, как Прага превращается в дистопический ландшафт, управляемый капиталом», — заявили организаторы.
В прошлом году в Чехии остановилось около 22,8 миллиона туристов, что на 3,8 процента больше, чем в 2020 году. Число туристов также впервые превысило показатель 2019 года до пандемии COVID-19, и именно на 820 000, сообщил ранее Чешский статистический úřad (ČSÚ). По его данным, в прошлом году туристы провели в Чехии 57,3 миллиона ночей, что на 2,6 процента больше, чем в 2023 году. Большинство туристов, проживавших в стране, — в общей сложности 54 процента — были местными жителями. Число иностранных гостей выросло на 9,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 10,49 миллиона.
По словам президента Союза торговли и туризма Томаша Проузы, причиной слишком большого количества туристов в некоторых местах Чехии является в основном запущенная инфраструктура. По его мнению, если бы ускорилось строительство автомагистралей, железных дорог или велосипедных дорожек, туристы бы чаще выезжали за пределы самых популярных направлений. По мнению Проузы, в Праге также необходимо искать способы вывести туристов из центра города.
По словам директора государственной агентства CzechTourism Франтишека Райсмуллера, по сравнению с Испанией или Италией нельзя сказать, что Чехия страдает от так называемого овертуризма, то есть чрезмерной загруженности туристами.
Протестующие заявили, что борьба с массовым туризмом и недоступным жильем — это долгий процесс, но, по их мнению, единственный способ противостоять системе, которая ставит прибыль выше потребностей людей и планеты, — это объединяться в коллективы и инициативы и выступать против угнетения.
По словам организаторов, проведение протеста на Староместской площади имело символическое значение, поскольку большинство пражан часто избегают эту площадь из-за большого количества туристов. «То, что туристы прилетают сюда на две ночи на самолете, к тому же неизбежно и существенно разрушает наш климат. Мы не хотим бездействовать и смотреть, как Прага превращается в дистопический ландшафт, управляемый капиталом», — заявили организаторы.
В прошлом году в Чехии остановилось около 22,8 миллиона туристов, что на 3,8 процента больше, чем в 2020 году. Число туристов также впервые превысило показатель 2019 года до пандемии COVID-19, и именно на 820 000, сообщил ранее Чешский статистический úřad (ČSÚ). По его данным, в прошлом году туристы провели в Чехии 57,3 миллиона ночей, что на 2,6 процента больше, чем в 2023 году. Большинство туристов, проживавших в стране, — в общей сложности 54 процента — были местными жителями. Число иностранных гостей выросло на 9,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 10,49 миллиона.
По словам президента Союза торговли и туризма Томаша Проузы, причиной слишком большого количества туристов в некоторых местах Чехии является в основном запущенная инфраструктура. По его мнению, если бы ускорилось строительство автомагистралей, железных дорог или велосипедных дорожек, туристы бы чаще выезжали за пределы самых популярных направлений. По мнению Проузы, в Праге также необходимо искать способы вывести туристов из центра города.
По словам директора государственной агентства CzechTourism Франтишека Райсмуллера, по сравнению с Испанией или Италией нельзя сказать, что Чехия страдает от так называемого овертуризма, то есть чрезмерной загруженности туристами.
Протестующие заявили, что борьба с массовым туризмом и недоступным жильем — это долгий процесс, но, по их мнению, единственный способ противостоять системе, которая ставит прибыль выше потребностей людей и планеты, — это объединяться в коллективы и инициативы и выступать против угнетения.
Доля туризма в валовом внутреннем продукте (ВВП) Чехии в позапрошлом году, по данным Чешского статистического управления, выросла примерно на 0,2 процентного пункта до 2,36 процента, что в денежном выражении составило 180 миллиардов крон. До пандемии эта доля составляла 2,87 процента. Общий объем расходов на туризм в прошлом году достиг 328,9 миллиарда крон, что на 15,1 процента больше, чем годом ранее. Это совокупный показатель спроса всех посетителей, которые провели свой отпуск в Чехии. В 2023 году в отрасли было занято 224 300 человек, что на 2,2 процента больше, чем в 2022 году.
Из бюджета на этот год следует, что на поддержку регионального развития и туризма Министерство местного развития выделило около 10,6 млрд крон, что на 15,6% меньше, чем в 2024 году.
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