Из футболок в свитера? Лето делает перерыв, идет похолодание

В начале недели на Центральную Европу повлияют два холодных фронта, с которыми к нам поступит холодный и влажный воздух с северо-запада. Кроме того, со вторника над восточной Польшей продолжит сохраняться область низкого давления, которая до конца рабочей недели принесет похолодание и осадки, особенно в восточной половине Чехии.



Таким образом, жаркое лето, по крайней мере на этой неделе, даст нам передышку. Температура даже днем может оставаться ниже 20 градусов — выпадут дожди. Однако суммарные осадки могут значительно различаться между западом и востоком.



В понедельник через Центральную Европу к востоку будет медленно продвигаться волнистый холодный фронт. Он уже принес значительное похолодание, а также дождь в рамках грозового фронта, который в ночь с воскресенья на понедельник прошел через восточную часть нашей территории.



В течение дня на большей части страны прогнозируется переменная облачность. На востоке сначала будет пасмурно с дождями. Дальнейшие осадки принесут с запада проходящие ливни, местами грозы.



Максимальные дневные значения будут колебаться в основном между 20 и 24°C, но на западе могут подняться до 26°C. Ночью будет от 14 до 18°C, на западе может быть прохладнее, и столбик термометра опустится до 12°C. Ожидается слабый юго-западный или западный ветер.



Во вторник через Центральную Европу к юго-востоку продвинется холодный фронт, а над восточной частью Польши сформируется область низкого давления. Небо будет облачным или пасмурным. На большей части территории пройдут дождь или грозы, которые в течение дня на западе стихнут.



Однако на северо-востоке осадки, наоборот, усилятся, и пойдет сильный и продолжительный дождь, особенно в ночь на среду. Прогнозные модели пока расходятся в оценках суммарного количества осадков, поскольку многое зависит от положения области пониженного давления.





В то время как модель ICON прогнозирует до утра среды максимум 100 миллиметров, и то только в Бескидах, модель ALADIN моделирует чрезвычайно интенсивные осадки, суммарное количество которых за 24 часа может достигать 200 миллиметров в районе Есеника. Таким образом, может сложиться потенциально опасная ситуация. Метеорологи будут уточнять прогноз.