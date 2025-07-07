Из футболок в свитера? Лето делает перерыв, идет похолодание
7 июля 2025
16:30
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После экстремальной жары Чехию ждет резкая смена погоды. На второй неделе июля нас будут сопровождать температуры ниже средних, а также дождь. Наиболее обильные осадки ожидаются в северо-восточной части страны, где, по некоторым прогнозам, может выпасть более 200 мм.
В начале недели на Центральную Европу повлияют два холодных фронта, с которыми к нам поступит холодный и влажный воздух с северо-запада. Кроме того, со вторника над восточной Польшей продолжит сохраняться область низкого давления, которая до конца рабочей недели принесет похолодание и осадки, особенно в восточной половине Чехии.
Таким образом, жаркое лето, по крайней мере на этой неделе, даст нам передышку. Температура даже днем может оставаться ниже 20 градусов — выпадут дожди. Однако суммарные осадки могут значительно различаться между западом и востоком.
В понедельник через Центральную Европу к востоку будет медленно продвигаться волнистый холодный фронт. Он уже принес значительное похолодание, а также дождь в рамках грозового фронта, который в ночь с воскресенья на понедельник прошел через восточную часть нашей территории.
В течение дня на большей части страны прогнозируется переменная облачность. На востоке сначала будет пасмурно с дождями. Дальнейшие осадки принесут с запада проходящие ливни, местами грозы.
Максимальные дневные значения будут колебаться в основном между 20 и 24°C, но на западе могут подняться до 26°C. Ночью будет от 14 до 18°C, на западе может быть прохладнее, и столбик термометра опустится до 12°C. Ожидается слабый юго-западный или западный ветер.
Во вторник через Центральную Европу к юго-востоку продвинется холодный фронт, а над восточной частью Польши сформируется область низкого давления. Небо будет облачным или пасмурным. На большей части территории пройдут дождь или грозы, которые в течение дня на западе стихнут.
Однако на северо-востоке осадки, наоборот, усилятся, и пойдет сильный и продолжительный дождь, особенно в ночь на среду. Прогнозные модели пока расходятся в оценках суммарного количества осадков, поскольку многое зависит от положения области пониженного давления.
В то время как модель ICON прогнозирует до утра среды максимум 100 миллиметров, и то только в Бескидах, модель ALADIN моделирует чрезвычайно интенсивные осадки, суммарное количество которых за 24 часа может достигать 200 миллиметров в районе Есеника. Таким образом, может сложиться потенциально опасная ситуация. Метеорологи будут уточнять прогноз.
Дневные температуры во вторник не поднимутся выше 20 градусов, ночью опустятся до 15-11°C. Подует западный и юго-западный ветер, который в течение дня постепенно сменится на северо-западный.
В среду в Чехии ожидается переменная облачность, а днем локально пройдут дожди. В Моравии и Силезии будет преимущественно облачно, местами дождь, который на северо-востоке может быть продолжительным и сильным.
Днем воздух прогреется до 18-22°C, однако в районах с продолжительными осадками температура может составить всего около 16°C. Северо-западный ветер усилится до 3-7 м/с, но в порывах днем может достигать скорости около 15 м/с.
В четверг погода прогнозируется различной в западной и восточной частях страны. На западе ожидается частичная облачность, и только изредка будут появляться осадки. Напротив, на востоке сохранится пасмурная погода с более частыми дождями. На северо-востоке они могут продолжаться, но затем постепенно прекратятся.
Дневные температуры будут уже выше, чаще всего между 21 и 25°C. На востоке, однако, снова станет прохладнее — около 18°C. Ночью, напротив, потеплеет — от 11 до 15°C, — тогда как на западе температура может опуститься до 9°C. Северо-западный ветер усилится до 4-8 м/с с порывами до 15 м/с.
В пятницу на большей части Чехии ожидается переменная облачность, местами возможны дожди. На северо-востоке может сохраниться повышенная облачность, местами с дождями, которые, однако, не должны быть такими сильными, как в предыдущие дни.
Дневные температуры поднимутся до 21-25°C, но на северо-востоке снова будут ниже 20°C. Минимальные ночные показатели будут колебаться между 10 и 14°C. Умеренный северо-западный ветер будет постепенно стихать.
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