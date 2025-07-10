Тоннель через Рудные горы обойдется Чехии в 45 миллиардов крон. Правительство одобрило проект договора с Германией

Новости 420on 10 июля 2025 08:00 1966

Правительство одобрило проект международного договора между Чехией и Германией о планировании, строительстве и эксплуатации тоннеля внутри Крушных (Рудных) гор. Тоннель станет ключевым элементом нового высокоскоростного железнодорожного сообщения между Прагой и Дрезденом, сообщило Министерство транспорта. Стоимость со стороны Чехии оценивается в 45 миллиардов крон.