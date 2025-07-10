Тоннель через Рудные горы обойдется Чехии в 45 миллиардов крон. Правительство одобрило проект договора с Германией
10 июля 2025
08:00
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Правительство одобрило проект международного договора между Чехией и Германией о планировании, строительстве и эксплуатации тоннеля внутри Крушных (Рудных) гор. Тоннель станет ключевым элементом нового высокоскоростного железнодорожного сообщения между Прагой и Дрезденом, сообщило Министерство транспорта. Стоимость со стороны Чехии оценивается в 45 миллиардов крон.
«Тоннель Крушных гор длиной более 30 километров, из которых почти 12 километров на территории Чехии, будет спроектирован для скорости 200 километров в час для пассажирского транспорта и 120 километров в час для грузового транспорта. Благодаря этому время в пути между Прагой и Дрезденом сократится с примерно 2,5 часа до всего одного часа», — сказал министр транспорта Мартин Купка.
Договор устанавливает единые технические и безопасности стандарты для всего тоннеля, который будет построен в соответствии с европейскими спецификациями и немецкими и чешскими техническими требованиями. Он будет состоять из двух однопутных тоннелей, электрификация будет обеспечена переменной тяговой системой, а также будет оборудован европейской системой управления железнодорожным движением.
Проект включает в себя устройства безопасности и эвакуации, которые учитывают возможные чрезвычайные ситуации.
«Финансирование проекта будет обеспечено за счет национальных источников и европейских фондов. Чешская Республика понесет примерно 39% расходов, которые оцениваются в 45 миллиардов крон. Инвестиции будут распределены на период примерно 15 лет», — добавил министр транспорта.
Представители Управления железных дорог ранее оценивали, что туннель Крушногорский тоннель может быть построен не раньше 2040 года, а само строительство займет около десяти лет.
Проект высокоскоростной железной дороги имеет основополагающее значение для улучшения транспортного сообщения в Европе, поэтому важно, чтобы новый европейский бюджет предусматривал достаточную поддержку для развития скоростных железных дорог в тех частях Европы, где они сейчас отсутствуют. Чешская Республика уже добивается этой поддержки в рамках кампании с другими европейскими государствами.
«Я также обсуждаю вопрос взаимной поддержки с министрами транспорта соседних стран. На следующей неделе я встречусь в Праге с федеральным министром транспорта Патриком Шнайдером. Я также проинформирую его о том, что Чешская Республика готова подписать этот важный межгосударственный договор в кратчайшие сроки», — заключил Купка.
Соглашение будет подписано министрами транспорта обеих стран, после чего пройдет ратификация в парламентах. Затем документ вступит в силу. После этого начнется этап детального проектирования и подготовки строительства, который будет проходить в тесном сотрудничестве между обеими странами и их железнодорожными учреждениями.
Договор устанавливает единые технические и безопасности стандарты для всего тоннеля, который будет построен в соответствии с европейскими спецификациями и немецкими и чешскими техническими требованиями. Он будет состоять из двух однопутных тоннелей, электрификация будет обеспечена переменной тяговой системой, а также будет оборудован европейской системой управления железнодорожным движением.
Проект включает в себя устройства безопасности и эвакуации, которые учитывают возможные чрезвычайные ситуации.
«Финансирование проекта будет обеспечено за счет национальных источников и европейских фондов. Чешская Республика понесет примерно 39% расходов, которые оцениваются в 45 миллиардов крон. Инвестиции будут распределены на период примерно 15 лет», — добавил министр транспорта.
Представители Управления железных дорог ранее оценивали, что туннель Крушногорский тоннель может быть построен не раньше 2040 года, а само строительство займет около десяти лет.
Проект высокоскоростной железной дороги имеет основополагающее значение для улучшения транспортного сообщения в Европе, поэтому важно, чтобы новый европейский бюджет предусматривал достаточную поддержку для развития скоростных железных дорог в тех частях Европы, где они сейчас отсутствуют. Чешская Республика уже добивается этой поддержки в рамках кампании с другими европейскими государствами.
«Я также обсуждаю вопрос взаимной поддержки с министрами транспорта соседних стран. На следующей неделе я встречусь в Праге с федеральным министром транспорта Патриком Шнайдером. Я также проинформирую его о том, что Чешская Республика готова подписать этот важный межгосударственный договор в кратчайшие сроки», — заключил Купка.
Соглашение будет подписано министрами транспорта обеих стран, после чего пройдет ратификация в парламентах. Затем документ вступит в силу. После этого начнется этап детального проектирования и подготовки строительства, который будет проходить в тесном сотрудничестве между обеими странами и их железнодорожными учреждениями.
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