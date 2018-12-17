Андрей Бабиш: «Министр иностранных дел должен сообщить ООН о том, что Чехия отказывается поддержать миграционный пакт»

На прошлой неделе в Марракеше страны ООН голосовали за принятие глобального миграционного пакта. Чехия и несколько других стран данный документ не поддержала. Окончательное голосование должно быть 19 декабря. Андрей Бабиш удивлен, почему министр иностранных дел Чехии - Томаш Петричек до сих пор не уведомил ООН о позиции ЧР.

Андрей Бабиш - премьер-министр Чехии: «Я был крайне удивлен, что министр иностранных дел до сих пор не сообщил ООН о том, что Чехия отказывается поддержать глобальный миграционный пакт. Данное решение правительство страны приняло ранее. 19 декабря будет итоговое голосование и наш посланник должен проголосовать против, воздержания - недостаточно. Сегодня страны ООН подписывают пакт о беженцах, против которого также выступает чешское правительство. Причина заключается в том, что принятие решений о миграции и приеме беженцев должно быть суверенным правом нашей страны. Мы считаем, что международные институты не могут принимать решения по этому вопросу. О своей позиции мы сообщили еще в майской резолюции».

Стоит отметить, что Глобальный пакт о миграции в Марракеше одобрили 164 страны. Два десятка стран - членов ООН, включая Чешскую Республику, не присутствовали на прошедшей двухдневной конференции. Документ вызвал бурные дискуссии и критику в некоторых странах. Окончательное подтверждение пакта произойдет на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 19 декабря текущего года.

Против пакта выступают несколько стран: США, Венгрия, Австрия, Болгария, Польша, Австралия, Израиль, Словакия и Чехия. Чешское правительство отклонило пакт 15 ноября. По мнению министерства иностранных дел, в документе не было четкого различия между легальными и нелегальными мигрантами.

Источник: novinky.cz