Прага готова к Вrexit без соглашения о его условиях

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что Прагу устроит любой вариант выхода Британии из ЕС.

Чехия готова к тому, что Великобритания может покинуть Евросоюз без соглашения с ним. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.

"Чехия готова к любому варианту Brexit, – подчеркнул он. – Республика заинтересована в сохранении достигнутого уровня взаимоотношений с Великобританией и после ее выхода из Евросоюза".

Прага, по словам главы МИД, особенно заинтересована в сотрудничестве с Лондоном в сферах торговли и экономики, инноваций, безопасности и образования. Глава чешской дипломатии выразил уверенность, что оба государства сохранят динамику взаимодействия.

Неделю назад чешское правительство одобрило законопроект на случай Вrexit без соглашения о его условиях. Документ предполагает, что в отношениях между Чехией и Великобританией до конца 2020 года ничего не изменится. Законопроект был подготовлен МВД республики, он уже поступил на утверждение в парламент. Правительство предполагает, что депутаты проголосуют за его принятие в ускоренном режиме.

Законопроект устанавливает переходный период до 31 декабря 2020 года. В течение предстоящих двух лет подданным британской короны в республике будут обеспечены права граждан остальных государств – членов Евросоюза. В противном случае после 29 марта 2019 года, когда Великобритания намерена покинуть ЕС, подданные королевства оказались бы в положении иностранцев из третьих стран в Чехии и не смогли бы легально работать без специальных разрешений, а также пользоваться социальными льготами, включая страховую медицину.

В Чехии, согласно данным МВД, проживают и ведут экономическую деятельность около 8 тыс. подданных Соединенного Королевства. В Великобритании на постоянной основе находятся примерно 40 тыс. чехов.

Источник: ТАСС