Земан: «Если кто-то хочет бороться за правду, то должен ради нее жить»

Президент Чехии прокомментировал попытки самосожжения в дни 50-летия подвига Яна Палаха.

«Если кто-то хочет бороться за правду, то должен ради нее жить», – заявил Милош Земан в воскресном видеоинтервью изданию «Blesk», говоря о людях, которые в 50-ю годовщину самосожжения Яна Палаха пытаются уйти из жизни таким же образом.

То же самое касается и самого Палаха: он мог принять участие в «Бархатной революции» в 1989 году, будучи зрелым, а благодаря тому, каким человеком он был, мог бы сыграть в ней важную роль, заметил чешский лидер. Вместе с тем Земан добавил, что Палах внес свой вклад в революцию уже тем, что «Неделя Палаха» предзнаменовала падение коммунистического режима в Чехословакии.

На вопрос, что бы он сказал тем, кто гипотетически мог бы совершить подобный отчаянный поступок, протестуя против него самого или премьера Андрея Бабиша, Земан строго ответил: «Идите на выборы».

Объясняя, почему он на годовщину самосожжения Палаха послал к его памятнику венок, а не пришел лично, президент заявил, что не хочет встречаться с идиотами и сумасшедшими, намекая, среди прочего, на активистов движения «Капутин».

Источник: seznamzpravy.cz​