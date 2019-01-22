В Еврокомиссии назвали главной проблемой ЕС «российский тип демократии»

Самой большой проблемой Евросоюза является то, что некоторые европейские страны выбирают «российский тип демократии». Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам рынка труда, роста, инвестиций и конкуренции, бывший премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен.

«Такие страны, как Польша, Венгрия и Румыния, отклоняются от устойчивого либерально-демократического пути», — цитирует Катайнена РБК.

Он подчеркнул, что Евросоюз придерживается либеральной демократии, одной из главных ценностей которой является верховенство права. Политические лидеры ряда членов ЕС «не уважают либеральную демократию в той же степени, что и раньше», сказал Катайнен.

По его словам, такие «появившиеся внезапно» политики считают, что «демократия российского типа намного лучше либеральной демократии». В связи с этой тенденцией перед Брюсселем встает ряд новых политических задач, подчеркнул Катайнен.

Летом 2018 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называл политику Евросоюза в отношении России «примитивной», призвав пересмотреть ее. По его словам, в отличие от Брюсселя власти Венгрии, Чехии и Словакии, а также ряда стран Западной Европы не считают Россию угрозой. В сентябре в Европарламенте признали существование рисков нарушения основополагающих ценностей Евросоюза венгерским правительством.

Источник: РБК