Чешские избиратели по-прежнему голосуют за ANO

Если бы выборы в парламент Чехии проходили в декабре, 30% полосов получило бы движение ANO, 15,5% – ODS (Гражданская демократическая партия), 13,5% – Пираты. Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Median.

Также прошли бы в парламент ČSSD (Чешская социал-демократическая партия, 9%), SPD («За свободу и прямую демократию», 8%) и коммунисты (7,5%). KDU–ČSL (Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия) и ТОР 09 набрали бы 4,5%, STAN («Старосты и независимые») – 4%, Партия свободных граждан — 1,5%, а «зеленые» – 1%.

По словам социологов, на небольшое усиление позиций движения ANO повлияло то, что стихла шумиха вокруг сына премьер-министра Андрея Бабиша. ODS после некоторого ослабления в октябре превысила 15-процентную отметку и укрепила репутацию самой сильной оппозиционной партии. Пираты развивают осенний успех, а вот спад SPD, возможно, вызван судом над чешским пенсионером Яромиром Балдой, который связан с этой партией и был осужден недавно на четыре года лишения свободы по обвинению в терроризме.

Что касается результатов KDU–ČSL, ТОП 09 и STAN, они колеблются на уровне статистической погрешности, и, по мнению специалистов Median, потенциал этих организаций выше.

Явка на выборах достигла бы 63,5%.

Опрос был проведен с 10 декабря по 24 января, в нем приняли участие 1 129 респондентов.

Источник: novinky.cz