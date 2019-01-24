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Чешские избиратели по-прежнему голосуют за ANO

Чешские избиратели по-прежнему голосуют за ANO

Илья Кириллов 56 0
Если бы выборы в парламент Чехии проходили в декабре, 30% полосов получило бы движение ANO, 15,5% – ODS (Гражданская демократическая партия), 13,5% – Пираты. Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Median.
Чешские избиратели по-прежнему голосуют за ANO

Также прошли бы в парламент ČSSD (Чешская социал-демократическая партия, 9%), SPD («За свободу и прямую демократию», 8%) и коммунисты (7,5%). KDU–ČSL (Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия) и ТОР 09 набрали бы 4,5%, STAN («Старосты и независимые») – 4%, Партия свободных граждан — 1,5%, а «зеленые» – 1%.

 

По словам социологов, на небольшое усиление позиций движения ANO повлияло то, что стихла шумиха вокруг сына премьер-министра Андрея Бабиша. ODS после некоторого ослабления в октябре превысила 15-процентную отметку и укрепила репутацию самой сильной оппозиционной партии. Пираты развивают осенний успех, а вот спад SPD, возможно, вызван судом над чешским пенсионером Яромиром Балдой, который связан с этой партией и был осужден недавно на четыре года лишения свободы по обвинению в терроризме.  

 

Что касается результатов KDU–ČSL, ТОП 09 и STAN, они колеблются на уровне статистической погрешности, и, по мнению специалистов Median, потенциал этих организаций выше.

 

Явка на выборах достигла бы 63,5%.

 

Опрос был проведен с 10 декабря по 24 января, в нем приняли участие 1 129 респондентов.

 

Источник: novinky.cz

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Темы
выборы Опрос общественного мнения партии ANO Андрей Бабиш
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