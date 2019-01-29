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Экс-президент Чехии призвал Евросоюз не демонизировать Россию

Экс-президент Чехии призвал Евросоюз не демонизировать Россию

Илья Кириллов 83 0
Вацлав Клаус с тревогой отозвался об Аахенском договоре между Парижем и Берлином и разделении ЕС на два лагеря.
Фото: ČTK
Экс-президент Чехии призвал Евросоюз не демонизировать Россию

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус призвал Европейский союз (ЕС) «не демонизировать Россию» и предотвратить разделение Европы на два лагеря, пишет газета Wiener Zeitung.

 

28 января Клаус принял участие в форуме «Между Западом и Востоком: будущая роль Европы», организованном в Вене Министерством иностранных дел Австрии.

 

«Старая парадигма» времен Холодной войны более не актуальна, заявил он, призвав «не демонизировать Россию», так как это «важный игрок» для ЕС.

 

«Разделение больше происходит внутри Европы, — сказал Клаус и предложил не мыслить рамками «Запад — Восток». — Моя страна является не менее европейской, чем такое западное государство, как Ирландия».

 

Бывший президент Чехии подверг критике недавний Аахенский договор между Францией и Германией: по его мнению, президент Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель этим соглашением «оставили Европейский союз позади и решили построить нечто совершенно новое». Маленькие страны ЕС с тревогой следят за дружбой больших, подчеркнул Клаус.

 

22 января Париж и Берлин подписали новый договор, получивший название Аахенский. Стороны договорились укреплять сотрудничество для выработки единой позиции ЕС. По словам главы МИД ФРГ, этот документ ставит «дружбу двух стран на службу сильной и дееспособной Европе».

 

Источник: ИА REGNUM

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Темы
политика Вацлав Клаус Россия Чехия Франция Германия
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