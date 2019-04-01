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Зузана Чапутова — первая женщина-президент Словакии

Зузана Чапутова — первая женщина-президент Словакии

Марина Комарова 1216 0
На выборах президента Словакии победила 45-летняя Зузана Чапутова. Об этом официально объявила Государственная избирательная комиссия страны.
Зузана Чапутова — первая женщина-президент Словакии

По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней Зузана Чапутова получила 58,41% (1,056 млн) голосов. За соперника Чапутовой, заместителя главы Европейской комиссии Мароша Шефчовиче, проголосовали 41,59% (752,54 тысячи) избирателей. В выборах президента Словакии приняли участие 41,79% граждан, имеющих право голоса, или свыше 1,8 млн человек.

Зузана Чапутова родилась 21 июня 1973 года. В 1996 году окончила юридический факультет Университета Коменского в Братиславе. Чапутова была заместителем главы администрации города Пезинок, на протяжении многих лет работала в гражданском объединении VIA IURIS. В 2016 году она получила экологическую премию Goldman. Чапутова — одна из основательниц и заместительница председателя социал-либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Разведена, воспитывает двух дочерей.

Зузана Чапутова стала пятым президентом Словакии с момента получения страной независимости в 1993 году и первой женщиной на этом посту в истории государства. К исполнению обязанностей она приступит 15 июня.

Избранный президент рассказала, что целью ее первого официального зарубежного визита будет Чехия, где она регулярно проводит отпуск. Чапутова также отметила, что река Влтава в Чешском Крумлове — ее любимое место в республике. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Словакия выборы президент
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