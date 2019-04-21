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Экзитполы: Зеленский разгромил Порошенко во втором туре

Экзитполы: Зеленский разгромил Порошенко во втором туре

Марина Комарова 345 0
Шоумен Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре выборов президента Украины. По данным «Национального экзитпола» на 18 часов по местному времени, он набрал 73,2% голосов, тогда как действующий президент Петр Порошенко — всего 25,3%.
Экзитполы: Зеленский разгромил Порошенко во втором туре
Избирательные участки закрылись на Украине в 20:00 (время совпадает с московским).
 
Разгромную победу Зеленского предсказывали опросы за несколько дней до второго тура. В четверг социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которым за Зеленского готовы были проголосовать 73% из числа определившихся с выбором, за Порошенко — 27%.
 
Не изменили настроения избирателей и прошедшие в пятницу дебаты на стадионе «Олимпийский». Оба кандидата в течение часа отвечали на вопросы друг друга и излагали свой взгляд на будущее Украины. Зеленский заявил, что поддерживает европейский путь и упрекнул оппонента в невыполнении предвыборных обещаний, данных пять лет назад. Порошенко указывал на то, что человек без политического опыта не может управлять страной и противостоять агрессии российского президента Владимира Путина.
 
Первый тур выборов прошел на Украине три недели назад. Зеленский победил с результатом в 30,2% голосов. У Порошенко было почти в два раза меньше — 15,9%.
 
Источник: Ведомости
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Украина выборы президент
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