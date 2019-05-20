Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады Украины. Он сказал об этом в своей инаугурационной речи.

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!» — заявил Зеленский, обращаясь к народу Украины, после того как принес присягу и вступил в должность президента.

Накануне украинские СМИ сообщали, что указ о роспуске Рады Зеленский подпишет сразу после инаугурации.

Зеленский попросил депутатов перед прекращением полномочий принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ (Василий Грицак уже подал в отставку), генпрокурора и министра обороны.

Он напомнил, что депутаты сами назначили инаугурацию на рабочий день, и предложил им поработать. «У вас на это два месяца», — сказал президент Украины. После этого он объявил, что распускает Верховную раду восьмого созыва. Если глава государства подпишет указ о роспуске парламента сегодня, то внеочередные выборы должны будут состояться 14 июля 2019 года.

Источник: bbc.com