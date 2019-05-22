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Против Бабиша и министра юстиции на Вацлавской площади митинговали 50 тысяч человек

Против Бабиша и министра юстиции на Вацлавской площади митинговали 50 тысяч человек

Марина Комарова 405 0
Во вторник в центре Праги 50 тысяч человек протестовали против недавно назначенного министра юстиции Марии Бенешовой и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Последний посоветовал организаторам, которые в конце мероприятия призвали обоих политиков уйти в отставку, создать собственную партию, чтобы изменить ситуацию.
Фото: Novinky.cz
Против Бабиша и министра юстиции на Вацлавской площади митинговали 50 тысяч человек

«Этого уже нельзя не замечать, мы требуем отставки Марии Бенешовой, мы требуем отставки Андрея Бабиша, мы требуем выполнения семи условий для независимого правосудия», — заявили организаторы. Микулаш Минарж, организатор акций протеста и глава ассоциации «Миллионы мгновений за демократию», пригласил Бабиша на телевизионные дебаты. 

Бабиш ответил, что люди имеют право проводить демонстрации и выражать свое мнение. «У нас демократия. Но я не вижу ни одной причины, по которой я должен реагировать на вызовы господина Минаржа. Он использует демонстрации для создания своей собственной видимости. Он даже регулярно посылает мне ночью смс, которые можно расценить и как угрозы», — сказал Бабиш.

«Я советую ему создать политическую партию или движение и бороться за благосклонность избирателей на свободных демократических выборах. Это законное средство изменения ситуации в обществе, которой он явно недоволен», — добавил премьер.

За последние недели десятки тысяч людей приняли участие в акциях протеста и митингах в Праге и других городах Чехии. Вчерашнее мероприятие стало четвертым в серии.

Как уже сообщал 420on.cz, полиция предложила направить в суд материалы дела по ферме Čapí hnízdo, возбужденного в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и других лиц, в том числе членов его семьи.

«Мы не хотим, чтобы премьер-министр установил контроль над правосудием путем смены министра юстиции на следующий день после того, как полиция предъявила ему обвинения, — заявляют организаторы акций. — Это похоже на самое большое вмешательство в судебную власть с ноября 1989 года. Мы не хотим, чтобы премьер-министр избежал справедливого судебного разбирательства».
 
Источник: novinky.cz

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Темы
протест Вацлавская площадь Андрей Бабиш демонстрация Чехия
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