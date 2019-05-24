Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Она сообщила, что 7 июня уйдет c поста главы Консервативной партии. Новый лидер политического объединения также станет премьер-министром страны. До его избрания Мэй продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Наиболее вероятным претендентом на пост лидера тори считается бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он уже подтвердил готовность баллотироваться. Другие потенциальные кандидаты — министр иностранных дел страны Джереми Хант, глава МВД Саджид Джавид, экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и бывший лидер палаты общин Андреа Ледсом.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй, занимающая свой пост с 2016 года и ставшая второй женщиной на этой должности после Маргарет Тэтчер, уйдет в отставку не раньше осени, так как съезд Консервативной партии намечен на сентябрь. Теперь она изменила свои планы и уйдет в отставку сразу после официального визита в Великобританию президента США Дональда Трампа.

Среди причин грядущей отставки Терезы Мэй значится потеря консерваторами большинства в парламенте и недовольство позицией премьера по Брекзиту, в частности, готовностью идти на уступки Евросоюзу ради принятия соглашения об условиях выхода Британии из ЕС. Основной претендент на должность премьера Борис Джонсон считается сторонником более жесткой линии: в отличие от Мэй, он не рассматривает возможность повторного референдума.

Напомним, изначально Брекзит был запланирован на 29 марта 2019 года. В начале апреля он был официально отложен до 31 октября, когда завершатся полномочия нынешней Европейской комиссии, но может состояться и раньше в случае ратификации соглашения.

Источники: РБК и Lenta.ru