Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Наиболее вероятным претендентом на пост лидера тори считается бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он уже подтвердил готовность баллотироваться. Другие потенциальные кандидаты — министр иностранных дел страны Джереми Хант, глава МВД Саджид Джавид, экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и бывший лидер палаты общин Андреа Ледсом.
Ранее сообщалось, что Тереза Мэй, занимающая свой пост с 2016 года и ставшая второй женщиной на этой должности после Маргарет Тэтчер, уйдет в отставку не раньше осени, так как съезд Консервативной партии намечен на сентябрь. Теперь она изменила свои планы и уйдет в отставку сразу после официального визита в Великобританию президента США Дональда Трампа.
Среди причин грядущей отставки Терезы Мэй значится потеря консерваторами большинства в парламенте и недовольство позицией премьера по Брекзиту, в частности, готовностью идти на уступки Евросоюзу ради принятия соглашения об условиях выхода Британии из ЕС. Основной претендент на должность премьера Борис Джонсон считается сторонником более жесткой линии: в отличие от Мэй, он не рассматривает возможность повторного референдума.
Напомним, изначально Брекзит был запланирован на 29 марта 2019 года. В начале апреля он был официально отложен до 31 октября, когда завершатся полномочия нынешней Европейской комиссии, но может состояться и раньше в случае ратификации соглашения.