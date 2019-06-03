МИД Чехии раскритиковал проект закона о присвоении статуса ветеранов боевых действий участникам событий 1968 года

В Государственной Думе РФ на круглом столе рассматривался внесенный фракцией КПРФ законопроект «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».

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Мероприятие было организовано по инициативе депутата Юрия Синельщикова. В его докладе говорилось, что участники чехословацкой операции «Дунай» действовали правомерно, являлись добросовестными бойцами, честно служившими своей Родине и интересам стран Варшавского договора. Парламентарий отметил, что ввод советских войск был «ответом на просьбу большинства членов Президиума ЦК КПЧ и ряда членов правительства ЧССР к Советскому Союзу об оказании им военной помощи в борьбе против контрреволюционных сил».

МИД Чехии подверг законопроект критике. «В августе 1968 года Чехословакия была оккупирована Советским Союзом и большинством государств Варшавского договора в нарушение норм международного права и против воли законных представителей тогдашнего государства и подавляющего большинства его граждан», — говорится в сообщении МИДа.

Дипмиссия признает, что вопросы социальной политики являются внутренним делом для каждой страны, но все же серьезно обеспокоена обоснованием к проекту. В нем статус ветерана присваивается за «выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран — членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года».

Министерство иностранных дел Чехии отмечает, что в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией, подписанном президентами обеих стран в августе 1993 года, четко выражена взаимная воля «положить конец тоталитарному прошлому, связанному с неприемлемым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».

«Мы предполагаем, что российская сторона считает этот договор действительным и избегает действий, которые могли бы оспорить его содержание», — заявили в МИДе.