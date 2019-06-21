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Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками

Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками

Марина Комарова 21 0
Президент Словакии Зузана Чапутова 20 июня совершила первый официальный визит в Чешскую Республику. В Пражском Граде ее приветствовал президент Милош Земан, с которым она обсудила, в частности, строительство Чешского дома в Братиславе.
Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками
Во второй половине дня Чапутова встретилась с главой Сената Ярославом Куберой (ODS) и председателем парламента Радком Вондрачкем (ANO). Она также возложила венок к мемориалу Штефаника и на могилу последнего чехословацкого президента Вацлава Гавела. 
 
Земан и Чапутова беседовали около часа. Чешский президент поблагодарил свою коллегу за поддержку открытия Чешского дома в столице Словакии. «Я верю, что мы сможем достичь этой цели к концу года. Кроме того, мы договорились открыть Дом вместе», — заявил он, добавив, что собирается пригласить на открытие Чешского дома бывшего президента Словакии Андрея Киску. Чапутова рассказала, что на встрече с президентом Чехии также зашла речь о внешней политике и результатах выборов в Европейский парламент.
 
По словам президентов, две страны могут 30 ноября совместно отметить годовщину Бархатной революции в бывшей Чехословакии. «Со своей стороны я могу обещать: мы сделаем все возможное, чтобы организовать это с участием представителей обеих стран», — сказала Чапутова. Земан сказал, что хотел бы присутствовать на юбилейных торжествах.
 
Во второй половине дня президент Словакии встретилась с представителями верхней палаты парламента. По словам главы сената Чехии, атмосфера на встрече была очень хорошей. Чапутова подчеркнула, что Чехия является ближайшим и важнейшим партнером Словакии.
 
Источник: ceskenoviny.cz
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Темы
Словакия Чехия президент Милош Земан Парламент ЧР
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