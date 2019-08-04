МИД Чехии осудил новые массовые задержания в Москве

Чешское Министерство иностранных дел выразило обеспокоенность по поводу задержаний сотен мирных демонстрантов в Москве в субботу, 3 августа.

Фото: Анастасия Медведева для ОВД-Инфо

«Мы призываем российские институции уважать базовые права и свободы и в контексте предстоящих выборов в органы местного самоуправления соблюдать обязательства, которые накладывает на Россию членство в ОБСЕ», — говорится в сообщении в официальном твиттере МИДа.

Неделю назад чешские дипломаты в связи с массовыми задержаниями, которые произошли в российской столице 27 июля, уже напоминали о том, что свобода собраний относится к правам человека, зафиксированным на международным уровне, поэтому людям должно быть позволено выражать свое мнение таким способом.

Напомним, массовые акции в Москве связаны с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В эту субботу, 3 августа, по официальным данным, в несогласованном протесте приняли участие 1500 человек, 600 были задержаны. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержан 1001 человек, включая 81 несовершеннолетнего и 14 журналистов.