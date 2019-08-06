Полиция расследует участие еще одного чеха в боях на востоке Украины

Чешская полиция расследует дело 25-летнего мужчины из Карловарского края, предположительно воевавшего против украинской армии. Молодому человеку могут предъявить обвинение в террористической атаке (максимальный тюремный срок — 20 лет).

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Как сообщает Deník N, полиция уже обнаружила более 15 подобных случаев. Факт нового расследования изданию подтвердил Мартин Билы из Верховной прокуратуры в Праге. «Речь идет о мужчине из Карловарского края, который мог участвовать в боях против организованной армии Украины», — сказал он.

Издание уточняет, что указанный гражданин Чехии участвовал в боях в районе Донбасса во второй половине 2015 года, а затем вернулся на родину.

В мае этого года суд города Пардубице приговорил чешского военнослужащего Эрика Эшту, также обвиненного в участии в боевых действиях на стороне непризнанных республик, к трем годам условно с отсрочкой исполнения наказания на четыре года и отменил его воинское звание. Участие Эшту в террористических действиях не было доказано, а сам он в свою защиту говорил, что посещал Украину как турист.

Источник: ceskenoviny.cz