«Мы не русская колония»: в Праге прошел митинг против Земана

Во вторник, 6 августа, на Градчанской площади в Праге собрались сотни человек, недовольных деятельностью президента Чехии Милоша Земана. Организаторы из инициативы «Масарик» оценили число участников в 400.

Фото: скриншот онлайн-трансляции ČTK

Акция «Остановим Земана», запланированная на 18:00, началась с опозданием из-за проблем со звуковым оборудованием и продлилась чуть менее двух часов. На ней выступили социолог и публицист Федор Гал, философ Вацлав Немец, поэт Павел Давид, режиссер-документалист Мартин Вадас, бывший диссидент Владими Гучин и другие.

Участники митинга держали транспаранты с лозунгами «Мы не китайская и не русская колония», «Правда должна победить ненависть Земана», флаги Чехии и Евросоюза.

Инициатива «Масарик» заявляет своей целью защиту демократических ценностей. Участники акции помимо прочего обратили внимание на неспособность премьер-министра Андрея Бабиша, по их мнению, управлять страной в демократическом ключе и на переход власти от правительства к президенту, что противоречит конституции.

Следующая подобная акция запланирована на этом же месте, у памятника Масарику, на 15 августа.

Источник: ceskenoviny.cz