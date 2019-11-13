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Президент Словакии досрочно отметила в Праге юбилей Бархатной революции

Президент Словакии досрочно отметила в Праге юбилей Бархатной революции

Александра Кириченко 214 0
Зузана Чапутова вечером во вторник, 12 ноября, возложила венец к мемориалу событий 17 ноября 1989 года на Национальном проспекте. Протесты 30-летней давности в Праге и Братиславе она назвала ключевыми событиями в современной истории.
Фото: instagram.com/zuzana_caputova
Президент Словакии досрочно отметила в Праге юбилей Бархатной революции

Чупатова возложила свой венок в районе 17:00. Ее приезд люди приветствовали аплодисментами.

Президент рассказала, что во время Бархатной революции ей было 16 лет, она была студенткой гимназии и хорошо помнит и братиславские, и пражские ноябрьские акции протеста. Она отметила, что большую часть жизни прожила при новом режиме и что он, по ее мнению, предлагает людям абсолютно другие возможности по сравнению с тем, как люди жили раньше.

«Я думаю, мы не всегда осознаем возможности, которые принес нам тот ноябрь. И фактом является то, что изменения были начаты, но еще не закончены, нам еще предстоит преодолеть часть пути, чтобы люди ощущали демократию, которой мы добились в ноябре 1989 года, испытывали социальную защищенность, жили достойно», — заявила президент Словакии.

Президент Чехии Милош Земан в свою очередь отметит юбилей падения коммунизма в Братиславе 16 ноября — вместе с Чапутовой. В столице Братиславы протесты 30 лет назад произошли на день раньше, чем в Праге. 17 ноября Земан не будет принимать участия в торжественных мероприятиях и, как и год назад, ограничится «тихими воспоминаниями дома», сообщил его пресс-секретарь Йиржи Овчачек. «Это намного, гораздо важнее, чем высокопарные слова, большие речи и громкий шум, свидетелями которых мы станем», — отметил он.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
Словакия Чехия президент
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