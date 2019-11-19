Бабиш пригласил Зеленского в Прагу и напомнил о позиции по Крыму

Премьер-министр Чехии во время официального визита в Киев пригласил президента Украины на встречу Вышеградской четверки. Нынешняя поездка посвящена прежде всего экономическому сотрудничеству, тем не менее Бабиш затронул крымский вопрос, но при этом отказался сообщить, что его сын делал на полуострове.

Фото: Úřad vlády ČR

«Я прибыл с явным посланием, что мы поддерживаем Украину и ее народ, не принимаем и осуждаем российскую агрессию на востоке страны и нелегальную аннексию Крыма», — заявил Бабиш в Киеве.

Владимир Зеленский в свою очередь назвал визит чешской делегации во главе с премьер-министром первым с 2008 года на таком высоком уровне. «Важнее всего, чтобы отношения были экономически выгодны для обеих сторон», — добавил он.

Как сообщают Novinky.cz, после совместной пресс-конференции Бабиша и Зеленского журналистка на английском языке спросила, что сын чешского премьера делал в Крыму, но политик не стал отвечать на ее вопрос.

В Киеве помимо прочего Андрей Бабиш принял участие в открытии Чешско-украинского предпринимательского форума.

Источник: ceskenoviny.cz