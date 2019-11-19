Бабиш пригласил Зеленского в Прагу и напомнил о позиции по Крыму

«Я прибыл с явным посланием, что мы поддерживаем Украину и ее народ, не принимаем и осуждаем российскую агрессию на востоке страны и нелегальную аннексию Крыма», — заявил Бабиш в Киеве.
Владимир Зеленский в свою очередь назвал визит чешской делегации во главе с премьер-министром первым с 2008 года на таком высоком уровне. «Важнее всего, чтобы отношения были экономически выгодны для обеих сторон», — добавил он.
Как сообщают Novinky.cz, после совместной пресс-конференции Бабиша и Зеленского журналистка на английском языке спросила, что сын чешского премьера делал в Крыму, но политик не стал отвечать на ее вопрос.
В Киеве помимо прочего Андрей Бабиш принял участие в открытии Чешско-украинского предпринимательского форума.
Источник: ceskenoviny.cz