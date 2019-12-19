Земан назвал российскую реакцию на решение сделать 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года неприемлемой

Об оккупации Чехословакии и ее жертвах нужно напоминать, а не забывать, заявил пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек. Ранее в российском МИДе сообщили, что такой шаг вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству двух стран.

«Такая реакция абсолютно несоразмерна и неприемлема. Об оккупации 1968 года и ее невинных жертвах нужно напоминать, а ни в коем случае не забывать. Тот факт, что господин президент 13 декабря подписал соответствующий закон, является ясной и принципиальной позицией», — отметил Овчачек.

Накануне российский МИД распространил заявление о том, что в России разочарованы принятием этого закона. В министерстве считают, что стремление Праги вернуться «к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст» и «нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений», вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству. Также подход руководства Чехии был назван противоречащим договоренностям, закрепленным в договоре 1993 года о дружбе и сотрудничестве.

Напомним, День памяти жертв вторжения и последующей оккупации войсками Варшавского договора в 1968 году включен в официальный календарь в качестве знаменательной даты. Это не государственный праздник и не выходной.

Источник: e15.cz и Interfax.ru