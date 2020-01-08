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Более половины чехов поддерживают однодневные президентские выборы

Более половины чехов поддерживают однодневные президентские выборы

Марина Комарова 391 0
58% чехов согласны с тем, чтобы президентские выборы проходили только один день — в субботу. Соответствующую поправку Министерство внутренних дел Чехии предусмотрело в законопроекте об организации выборов.
Более половины чехов поддерживают однодневные президентские выборы

Треть граждан страны довольны нынешним двухдневным голосованием, свидетельствует опрос, проведенный агентством Median для Чешского радио.
 
Люди, которые поддерживают однодневные выборы, предпочитают голосовать в выходные дни, причем половина их них выбирает субботу и только 7% — воскресенье. Около 43% опрошенных больше устраивает голосование в будние дни.

Проект закона об организации выборов был отправлен на процедуру согласования осенью прошлого года. Изменения могут начать действовать уже во время парламентских выборов 2021 года.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
выборы президент Опрос общественного мнения Чехия
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