Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Коневу

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено по части 3 статьи 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Фото: Praha 6

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан.

Также 7 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Как ранее сообщал 420on.cz, памятник маршалу Коневу 3 апреля сняли с постамента по решению муниципальных властей Праги 6. «Теперь памятник временно переместится в помещение компании, специализирующейся на хранении предметов искусства, а затем будет перевезен в Музей памяти XX века», — сообщил тогда пресс-секретарь Праги 6 Ондржей Шрамек.

Статуя маршала Конева неоднократно становилась мишенью для вандалов. В прошлом году в августе неизвестные в очередной раз облили памятник красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности.

Источник: ТАСС