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На здании в центре чешского города появились красная звезда и надпись «Кремль»

На здании в центре чешского города появились красная звезда и надпись «Кремль»

Александра Кириченко 1078 0
Светящиеся буквы и символ были установлены на здании в центре Угерске-Градиште несколько дней назад без согласования с местной администрацией. Постройка на площади Мира принадлежит частной компании Simexco.
Фото: město Uherské Hradiště
На здании в центре чешского города появились красная звезда и надпись «Кремль»

Мэр Угерске-Градиште Станислав Блаха (партия ODS) в связи со случившимся обратился в суд. «Мне неизвестны какие-либо обстоятельства или причины этой инициативы, но я считаю недопустимым помещать тоталитарную символику на здании в зоне охраны объектов культурного наследия и в непосредственной близости от бывшего тюремного комплекса», — заявил градоначальник. Он считает, что речь может идти о «преступлении по созданию, поддержке и продвижению движения, направленного на подавление прав и свобод человека».

Исполнительный директор Simexco Вилем Кубиш в свою очередь рассказал, что таким образом в компании попытались привлечь общественное внимание к плачевному состоянию местной тюрьмы, в которой в свое время содержались политзаключенные. Она не используется с 60-х годов прошлого века и среди местных жителей известна как Кремль.

«Как компания мы ничего не нарушили, — добавил Кубиш. — По всей республике есть много мест, где сохранились красные звезды. Это не запрещенный символ… Мы свободные люди, мы живем в свободной стране, и я не думаю, что мы сделали что-то не то». Он подчеркнул, что и символ, и надпись находятся в частной собственности.

Бывшую тюрьму Угерске-Градиште во время Второй мировой войны гестапо использовало в качестве места сбора политических заключенных перед перевозкой в концлагеря. После войны здесь проводились народные суды и публичные казни, а во времена коммунизма содержались противники режима. Тюремный комплекс не используется с 1960 года и пришел в упадок. Через несколько лет в нем планируется организовать Музей тоталитарных режимов, также в бывшую тюрьму может переехать районный суд или покуратура.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
Россия тюрьма суды
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