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Новым министром здравоохранения станет Роман Примула

Новым министром здравоохранения станет Роман Примула

Марина Коханкова 2928 0
Роман Примула сменит на посту Адама Войтеха, который подал в отставку в понедельник, 21 сентября. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Фото: ČTK
Новым министром здравоохранения станет Роман Примула

По словам Бабиша, президент республики Милош Земан уже согласился с предложением главы правительства, официальное назначение состоится завтра утром. 

Дипломированный врач-эпидемиолог Роман Примула занимал должность проректора и ректора Военно-медицинской академии. Примула — известный в Чехии и за рубежом эксперт по иммунизации и вакцинации. В 2009-2016 годах он возглавлял университетскую больницу в городе Градец-Кралове (его предшественником был Леош Хегер, бывший министр здравоохранения от партии TOP 09 в правительстве Петра Нечаса). В июне 2016 года Примула был снят с этой должности экс-министром Сватоплуком Немечком из-за предполагаемого конфликта интересов.

С 2017 по 2020 год был заместителем министра здравоохранения Чешской Республики, а с июня 2020 года — представителем правительства по науке и исследованиям в области здравоохранения. С 15 по 30 марта 2020 года Примула был председателем Центрального антикризисного штаба правительства Чешской Республики, созданного в связи с пандемией covid-19.

Примула имеет воинское звание полковника. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Министерство здравоохранения коронавирус Чехия
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