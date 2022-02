Люди в центре Праги вышли на демонстрацию в поддержку Украины

Люди собрались на Вацлавской площади в центре Праги во вторник вечером, чтобы выразить свою поддержку Украине, которая столкнулась с российской агрессией. В мероприятии, организованном Milion chvilek и другими общественными движениями, приняли участие около двух тысяч человек.

Люди собрались в верхней части площади у памятника Святому Вацлава. Демонстрация началась после 19:00 с песни Say No to the Devil («Скажи нет дьяволу») Святополка Карасека. На площади были украинские флаги, а также флаги Европейского Союза или НАТО. На сцене выступали спикеры, рассказывающие о том, что происходит на востоке Украины. Люди скандировали «Позор», когда речь шла о действиях России, или, наоборот, кричали «Слава Украине».

По словам организаторов акции, президент России Владимир Путин угрожает жизни граждан Украины и скрывает войну за миротворческой миссией.

Подобные мероприятия в поддержку Украины запланированы и в других городах, таких как Карловы Вары, Ческе-Будеевице или Оломоуц.

В понедельник вечером Путин объявил, что Россия признала независимость двух сепаратистских республик на Донбассе на востоке Украины и направила российские войска на их территорию в рамках «миротворческой миссии». Его шаг был единогласно одобрен обеими палатами российского парламента. Западные страны называют это нарушением международного права.

Действия России осудили представители правительства Чехии и оппозиции, а поддержку Киеву выразили не только политики, но и представители регионов, городов, университетов и ассоциаций.

Источник: novinky.cz

