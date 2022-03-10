Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.33
USD
22.99
RUB
0.19
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
Почти девять миллионов крон за два часа. Украине помогают бизнес-лидеры Чехии

Почти девять миллионов крон за два часа. Украине помогают бизнес-лидеры Чехии

anastasiia_kn 257
В гуманитарном сборе средств для Украины участвовали бизнесмены, менеджеры и инвесторы Чехии.
Почти девять миллионов крон за два часа. Украине помогают бизнес-лидеры Чехии

Сумма в размере 8 697 140 крон будет зачислена на счета Посольства Украины в Чехии и организации Člověk v tísni. Его собрала верхушка чешского бизнеса во время двухчасовой встречи в пражском аэропорту Точна.

Главными гостями благотворительного вечера стали посол Украины Евгений Перебийнис и директор фонда Člověk v tísni Шимон Панек.

«Что нам сейчас больше всего нужно? Например, бронежилеты и защитные каски, которых не хватает», — сказал Евгений Перебийнис в обращении к бизнесменам.

Среди тех, кто сделал пожертвование были: основатель Livesport Мартин Хайек, Вера Комарова из Dermacol, Ондржей Фрыц, основатель Mall.cz и другие.

Встреча состоялась в аэропорту Точна, принадлежащему Иво Лукачовичу, владельцу Seznam. После начала войны Лукачович пожертвовал на счет SOS Украина 23 миллиона крон, а Seznam.cz объявил, что на помощь жертвует еще 100 миллионов.

 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

Youtube – обсуждение новостей и дискуссии

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – обсуждение новостей и дискуссии

Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Украина События на Украине финансовая помощь Чехия
Читайте
по теме 
Роглик за пять крон. В Чехии будут расти цены на хлеб
10.03.2022 15:13 Экономика
Роглик за пять крон. В Чехии будут расти цены на хлеб
418
Чехи готовы воевать в Украине. Уже есть 500 заявок от граждан Чехии
10.03.2022 14:22 Политика
Чехи готовы воевать в Украине. Уже есть 500 заявок от граждан Чехии
288
Чешские СМИ: Абрамовичу не разрешают продавать «Челси», Великобритания наложила санкции
10.03.2022 13:04 Политика
Чешские СМИ: Абрамовичу не разрешают продавать «Челси», Великобритания наложила санкции
427
«Русские танки больше никогда не придут в Прагу», — твердо верит министр иностранных дел Чехии
10.03.2022 12:28 Политика
«Русские танки больше никогда не придут в Прагу», — твердо верит министр иностранных дел Чехии
520
Последние новости:
10
марта
В Праге пропал студент из Казахстана. «Я не уеду, пока не найду его», — говорит отец
10.03.2022 16:24 Общество
В Праге пропал студент из Казахстана. «Я не уеду, пока не найду его», — говорит отец
318
Роглик за пять крон. В Чехии будут расти цены на хлеб
10.03.2022 15:13 Экономика
Роглик за пять крон. В Чехии будут расти цены на хлеб
418
Чехи отзывают свои предложения жилья для украинцев
10.03.2022 15:08 Общество
Чехи отзывают свои предложения жилья для украинцев
731
Чехи готовы воевать в Украине. Уже есть 500 заявок от граждан Чехии
10.03.2022 14:22 Политика
Чехи готовы воевать в Украине. Уже есть 500 заявок от граждан Чехии
288
Чешские СМИ: Абрамовичу не разрешают продавать «Челси», Великобритания наложила санкции
10.03.2022 13:04 Политика
Чешские СМИ: Абрамовичу не разрешают продавать «Челси», Великобритания наложила санкции
427
В Чехию приехало около 200 000 беженцев из Украины
10.03.2022 12:44 Общество
В Чехию приехало около 200 000 беженцев из Украины
421
«Русские танки больше никогда не придут в Прагу», — твердо верит министр иностранных дел Чехии
10.03.2022 12:28 Политика
«Русские танки больше никогда не придут в Прагу», — твердо верит министр иностранных дел Чехии
520
Реальные истории: художник-карикатурист Вячеслав Шилов уехал из России
10.03.2022 11:03 Общество
Реальные истории: художник-карикатурист Вячеслав Шилов уехал из России
579
Правительство Чехии отменяет дорожный налог на автомобили до 12 тонн. Конец EET
10.03.2022 10:48 Политика
Правительство Чехии отменяет дорожный налог на автомобили до 12 тонн. Конец EET
690
09
марта
У вас есть недвижимость и вы хотите помочь беженцам с жильем? Заполните анкету от 420on.cz — Máte nemovitost a chcete pomoci uprchlíkům s ubytováním? Vyplňte formulář
09.03.2022 18:22 Политика
У вас есть недвижимость и вы хотите помочь беженцам с жильем? Заполните анкету от 420on.cz — Máte nemovitost a chcete pomoci uprchlíkům s ubytováním? Vyplňte formulář
335


Мобильная версия