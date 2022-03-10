Почти девять миллионов крон за два часа. Украине помогают бизнес-лидеры Чехии

В гуманитарном сборе средств для Украины участвовали бизнесмены, менеджеры и инвесторы Чехии.

Сумма в размере 8 697 140 крон будет зачислена на счета Посольства Украины в Чехии и организации Člověk v tísni. Его собрала верхушка чешского бизнеса во время двухчасовой встречи в пражском аэропорту Точна.

Главными гостями благотворительного вечера стали посол Украины Евгений Перебийнис и директор фонда Člověk v tísni Шимон Панек.

«Что нам сейчас больше всего нужно? Например, бронежилеты и защитные каски, которых не хватает», — сказал Евгений Перебийнис в обращении к бизнесменам.

Среди тех, кто сделал пожертвование были: основатель Livesport Мартин Хайек, Вера Комарова из Dermacol, Ондржей Фрыц, основатель Mall.cz и другие.

Встреча состоялась в аэропорту Точна, принадлежащему Иво Лукачовичу, владельцу Seznam. После начала войны Лукачович пожертвовал на счет SOS Украина 23 миллиона крон, а Seznam.cz объявил, что на помощь жертвует еще 100 миллионов.

Источник: seznamzpravy.cz