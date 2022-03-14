Чешские СМИ о российских либеральных журналистах: «В Россию не вернусь, но боюсь за родителей»

«Это так странно. Если я останусь здесь, в Москве, я знаю, что я враг для государства, правительства и президента. Но когда я уеду из страны, я буду оккупантом, агрессором, а также врагом для многих, потому что я русская. Так что лучше для меня? У меня нет выбора, я враг всем. Для всего мира и для своей страны», — слова главного редактора «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр.

Многие свободомыслящие журналисты, работающие в России, решили покинуть страну и ищут убежища в европейских странах. Кроме неясного будущего на Западе эти люди рискуют тем, что никогда больше не увидят своих родных. Другие журналисты говорят об остракизме: дома их считают предателями, а во всем остальном мире — оккупантами.

Нужно, чтобы люди не ставили знак равенства между Россией и режимом Путина. Об этом во вторник на пресс-конференции в Праге заявил российский диссидент, журналист и драматург Виктор Шендерович. Он не был в России два месяца. «На меня завели судебное преследование, и я даже не знаю, когда смогу вернуться. Мы были первыми жертвами режима. Десятки тысяч друзей, знакомых посадили при Путине, многих моих друзей убили, их десятки. К сожалению, мы не смогли его (Путина) остановить», — рассказал он свою историю.

Друг нескольких убитых политических активистов, таких как Анна Политковская или Борис Немцов, приехал в Чехию на премьеру фильма по его пьесе «Увидеть Солсбери». Шендерович также был сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», которая несколько дней назад была запрещена в России, как и многие другие СМИ.

Запрещенные медиа

О состоянии российской медиасцены во время войны рассказала на прошлой неделе в интервью россиянка Дарья С. «Свободные СМИ, такие как «Эхо Москвы», ТВ «Дождь» и «Настоящее время», приостановили деятельность…

Другие СМИ, такие как Vogue, сейчас пишут скорее о панических атаках и медитациях. Есть распоряжения, согласно которым журналисты не могут называть конфликт войной, а должны говорить о спецоперации», — пояснила россиянка, которая окончила Карлов университет.

При этом она упомянула о судьбе одного из своих друзей, журналиста, сбежавшего из России. «Работает на телеканале Дождь. Он уехал из России перед войной в Украину, потому что у него там друзья. Сейчас находится в хостеле в Молдове и хочет подать заявление на получение убежища», — добавила она.

Побег как из кино

Вышеупомянутого журналиста зовут Олег Соколенко — помимо телеканала «Дождь», он еще работал корреспондентом для российского Forbes, а его побег с родины словно из голливудского блокбастера. Постепенно он из Украины через Молдову и Румынию добрался в Германию.

Свой мучительный побег с родины он постепенно описывает в профиле на Facebook. « Маленький хостел в Кишинёве, в котором я живу, забит беженцами из Одессы. В основном это молодые парни и девушки. Хотят ехать дальше, искать убежище и работу в Германии или Польше», — описал Олег 26 февраля, когда был в Молдове.

Его путешествие продолжилось в Румынии:

«Меня тут бесплатно разместили в центре приема беженцев. Румынские пограничники с пониманием выслушали мой сбивчивый рассказ о том, кто я, чем занимаюсь и почему не хочу назад в Россию. "А, оппозиция!" – сказали они и шлепнули мне в загран визу с отметкой R – refugee.

В Яссах мой российский паспорт тоже никого не смутил. "Да не переживай, ты ни в чем не виноват, – сказал волонтер, подвозивший меня на своём автомобиле. – Это наша общая катастрофа», — добавил он.

Олег был в Берлине в понедельник, 7 марта. «Опасался, что меня не пустят в Шенген, потому что у меня не было визы. Но венгерские пограничники посмотрели на мой украинский ВНЖ и без вопросов поставили нужный штамп.

Я продолжаю восхищаться добротой и отзывчивостью людей. Волонтеры в Румынии помогли купить билет на автобус со скидкой, снабдили водой и сухпайком. По дороге нас также бесплатно накормили вкусным супом с булкой в придорожном ресторане и подарили немецкие сим-карты.

Здесь я поживу некоторое время у друзей и подумаю, что делать дальше. В Россию возвращаться не хочу. Примерный план действий есть, и есть люди, готовые мне помогать. Мне плохо только от того, что я оставил в РФ родителей», — описал свою поездку в Германию Олег.

Дома — предатели дома, в мире — оккупанты

Многие журналисты боятся остракизма в мире только потому, что они русские. Пражский советник Гана Марванова вспомнила слова главного редактора «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр.

«Это так странно. Если я останусь здесь, в Москве, я знаю, что я враг для государства, правительства и президента. Но когда я уеду из страны, я буду оккупантом, агрессором, а также врагом для многих, потому что я русская. Так что лучше для меня? У меня нет выбора, я враг всем. Для всего мира и для своей страны», — цитирует Марванова.



Источник: cnn.iprima.cz

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