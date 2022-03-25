По сети распространился фейк, что беженцы в Чехии выбрасывают пожертвованную еду

Социальные сети и дискуссионные форумы в Интернете пестрят информацией об украинских беженцах в Чехии. Но не вся информация — в том числе и «свидетельства очевидцев» друзей или знакомых — правда. Например, посты, в которых утверждается, что беженцы выбрасывают пожертвованную еду.

В соцсетях появляются фотографии свалок и контейнеров с выброшенной едой. Далее авторы ссылаются на свидетельства очевидцев, которые «раскрывают правду о том, как продовольственная и материальная помощь тратится впустую для Украины и украинских беженцев».

Министр внутренних дел Вит Ракушан опроверг информацию из публикации в социальных сетях, заявив, что такая еда беженцам вообще не подается в Конгресс-центре. Представитель пражской пожарной команды, которая обеспечивает работу Пражского центра помощи беженцам в Конгресс-центре, Мартин Кавка, также подтвердил, что такие посты — фейк.

Пресс-секретарь поясняет, что в Пражском конгресс-центре беженцам доступны только простые блюда, такие как багеты, тосты, печенье, супы или, например, перекусы для детей. Так называемые, блюда быстрого приготовления, которые запечатлены на некоторых фотографиях из социальных сетей, выдаются только сотрудникам, которые работают в Конгресс-центре:

«Здесь работает много волонтеров, полиции и пожарных, и мы также должны обеспечить их питанием», — добавляет Кавка, подчеркивая: «Мы не заметили здесь ни мусора, ни того, чтобы люди выносили какие-то пакеты с едой, которые потом бросали перед Конгресс-центром. Точно нет».

«Если бы подобные случаи имели место, я бы обязательно получил эту информацию из нашей сети волонтерских центров», — сказал Петр Адамус из организации ADRA.



Источник: irozhlas.cz

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