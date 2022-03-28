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Ответ букве «Z». Россияне против вторжения используют свой символ на протестах в Чехии

Ответ букве «Z». Россияне против вторжения используют свой символ на протестах в Чехии

milovice 271
У несогласных с оккупацией Украины россиян появился новый символ. Он распространяется через социальные сети, а также был замечен на протестах в Чехии. Таким образом, он стал ответом букве Z, под которой объединились сторонники вторжения.
Ответ букве «Z». Россияне против вторжения используют свой символ на протестах в Чехии

Альтернативный вид государственного флага стал символом сопротивления вторжению российских солдат в Украину. Хотя официальный флаг состоит из трех горизонтальных полос (белой, синей, красной), сообщества несогласных с вторжением россиян создало свой.

На демонстрациях против войны и Кремля, а также в социальных сетях распространяется версия флага без красной полосы. По мнению противников Путина, красная полоса представляет собой кровопролитие, устроенное Россией.

Как сообщает российский расследовательский портал Медуза, одной из первых флаг придумала дизайнер из Берлина Кай Катонина. Сама она изначально протестовала с надписью «Нет войне».

Со временем она поняла, что россиянам, несогласным с действиями президента Владимира Путина, не хватает объединяющего их символа. «Было очевидно, что мы должны были определить себя именно как русских против войны, а не просто людей, которые против. Мы все сошлись на том, что нужен новый символ», — объясняет она, почему создала альтернативный флаг.

Новую версию флага она представила 28 февраля. Накануне схожую идею реализовал проживающий в Москве арт-менеджер и PR-специалист. Вариант (бело-сине-белый) флага был им опубликован в Twitter-аккаунте Fish Sounds. Он предпочитает скрывать свою настоящую личность из-за возможных угроз.

«Нынешний флаг в виде триколора используется Кремлем и оппозицией, и после нескольких войн, спортивных скандалов и других неприятных событий к ней утратили доверие», — объясняет неназванный россиянин.

Непонятно, кто первым придумал новый символ русского протеста против вторжения Росии в Украину. Однако оба создателя подтверждают, что споров об авторстве у них нет.

«Неважно, кто автор. Я убежден, что мы придумали флаг одновременно. Самое главное, что символ прижился. Удивительно, что у нас была одна и та же идея с одними и теми же рассуждениями», — сказал автор аккаунта Fish Sounds.

Символ антивоенного сопротивления России также был замечен на субботней акции протеста на Староместской площади в Праге.

Источник: seznamzpravy.cz

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