Чешские СМИ: Массовый отъезд из РФ из-за войны Путина. Возможностей выехать все меньше

Как уехать из России? Это самый частый запрос в поисковике Google за последние 10 лет от россиян с начала вторжения в Украину. Они ищут выход в «предвкушении» несчастливого будущего в стране, разоренной изоляцией, цензурой и агрессией, как сообщает информационное агентство CNN.

Интерес россиян к поиску слова «эмиграция» в Google увеличился в четыре раза с середины февраля до начала марта. Поиски «визы для путешествий» почти удвоились, а упоминание словосочетания «политическое убежище» увеличилось более чем в четыре раза.

Австралия, Турция и Израиль, наряду с дружественными России Сербией, Арменией и Грузией, были одними из самых востребованных стран для переезда за последние 30 дней.

Неясно, сколько россиян на самом деле уехало или собирается покинуть свою родину. Финансовые ограничения, резкий рост цен на билеты и ограниченное количество выездов из-за запретов не позволяют уехать несогласным с путинским режимом людям.

«Неважно, куда ехать. Главное, что отсюда»

«Все изменилось 24 февраля. Наша жизнь поделилась на до и после», — рассказала 26-летняя девушка Вероника из Москвы, не пожелавшая назвать реальное имя.

Когда она увидела, как через несколько дней после вторжения ее друзья и знакомые собирают чемоданы, расторгают договоры аренды и «уезжают со своими питомцами в Ереван, Тбилиси или Стамбул», ей не хотелось действовать поспешно.

Вместо того, чтобы уехать из страны, Вероника отправилась на антивоенные акции протеста в столице. Однако в начале марта она поняла, что ситуация ухудшается. По ее словам, полиция приходила даже в дом ее родителей, проживающих в Сибири, чтобы угрожать ей.

Путин: предатели и необходимая чистка

По словам Вероники, последней каплей стала реакция более широкой части российского общества, которая, по ее словам, верит в телевизионную пропаганду. «Я кричала, что пора протестовать, выходить на улицы, писать жалобы политикам — вместо этого люди в последний день открытия ходили по магазинам и в Икею», — рассказывает девушка. Поэтому она и ее партнер начали отчаянно искать способ сбежать из страны.

«Неважно, куда мы направимся. Просто хотим уехать», — сказала она.

В недавней речи Путин назвал россиян, которые его не поддержали, предателями, а их уход — необходимой чисткой общества, которая только укрепит Россию.

Политическая травля или апатия сограждан — лишь одна из многих причин, по которым россияне уезжают. Некоторые семьи не верят, что ситуация в стране улучшится, опасаются, что их сыновьям придется идти на военную службу, или хотят, чтобы их дети получили западное образование, говорит Андрей Колесников из Центра Карнеги в Москве.

Николаю, который, как и Вероника, назвал выдуманное имя, всего 16 лет. В начале марта родители с тяжелым сердцем решили отправить его в Тбилиси к старшим братьям. Они хотят, чтобы позже он подал заявление о политическом убежище в Европе.

Богатые россияне едут в Египет, Турцию и ОАЭ

По сравнению с 2019 годом, до пандемии COVID-19, за первые три недели конфликта в Грузию прибыло почти в 14 раз больше россиян и почти в десять раз больше белорусов, заявил в середине марта министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Грузия — одна из немногих доступных стран, которая примет россиян без длительного оформления визы. У россиян также есть выбор из постсоветских стран, таких как Армения, Азербайджан и Казахстан. Более состоятельные россияне обычно выбирают, при нормальных обстоятельствах, туристические направления, такие как Турция, Египет или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Мексика.

Однако прямых рейсов в Грузию из России не было с момента российского вторжения в закавказскую страну в 2008 году.

Анализ данных CNN от Flightradar24 показал заметное увеличение ежедневных рейсов из российских городов в течение первых двух недель войны. Например, только 6 марта из России в Армению, где проживает менее трех миллионов человек, вылетело 34 самолета.

Ежедневные рейсы в Казахстан или Израиль увеличились на 50 процентов. Неясно, сколько людей, воспользовавшихся прямыми рейсами в соседние страны, останутся там и сколько попытаются попасть в Европу, США и другие западные страны.

Выехать из страны практически невозможно

Вероника заявила, что они с партнером уже потратили на авиабилеты 260 000 рублей (69 000 крон); но все рейсы отменили и деньги никто не вернул.

Сухопутные границы также не выход, так как Россия запретила своим гражданам пересекать их в 2020 году, за некоторыми исключениями — официально из-за пандемии covid-19.

«Выехать из страны практически невозможно», — сказала Вероника. «Если мы найдем билеты, они для нас слишком дорогие. Мы боимся», — добавила она.

Супруги и активисты из Москвы Аршак Макичян и Аполлинария Олейникова также убеждены, что выехать сложно. «Люди массово покупают билеты в Армению, которые сейчас стоят в пять раз дороже, чем до вторжения. Многие люди не могут себе этого позволить», — сказали они.

«Есть всего несколько способов уехать на автобусе и поезде. Визу получить действительно сложно. У вас должна быть вакцина (против covid-19), а здесь вы можете получить только (российскую) вакцину. Другую нельзя. Это большая проблема», — добавил Олейников.

Источник: novinky.cz