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Россия пыталась склонить депортированного чешского дипломата к сотрудничеству

Россия пыталась склонить депортированного чешского дипломата к сотрудничеству

420on.cz 601
Чешского дипломата Томаша Харта, высланного из России на этой неделе, ранее безуспешно пытались склонить к сотрудничеству с российскими властями, сообщили сегодня сайты Respekt.cz и Deník N. Москва выслала заместителя посла Чехии в среду в ответ на депортацию его российского коллеги из Чехии в марте.
Россия пыталась склонить депортированного чешского дипломата к сотрудничеству

По данным СМИ, Харт в конце марта получил письмо с приглашением на встречу в одном из малолюдных мест Москвы. Но Харт не ответил на предложение и сообщил об этом в штаб-квартиру в Праге.

Серьезность предложения о сотрудничестве не была определена. СМИ указывают, что это также могла быть провокация со стороны российских властей или психологическое давление.

Помимо Харта, к сотрудничеству пытались склонить еще одну чешскую женщину- дипломата. Как утверждается, неизвестный мужчина подошел к женщине на улице и сказал ей, что, если она не будет сотрудничать, ее вышлют из России. Ей также угрожали, что россияне знают о ее семейном положении. В этот же день ей поступило еще одно аналогичное предложение, связанное с угрозой.

В конце марта Чехия выразила протест против действий российских властей в отношении сотрудников посольства Чехии в Москве. Заместитель министра Мартин Смолек вызвал посла России в Праге Александра Змеевского. Причиной стали провокации российских властей в отношении сотрудников посольства, говорится в сообщении ведомства в Twitter без дальнейших подробностей.

Вскоре после этого из Чехии был выслан заместитель российского посла, который, по версии чешской стороны, работал под дипломатическим прикрытием на российские спецслужбы. На этой неделе Россия ответила высылкой чешского дипломата.

Дипломатические отношения между Чехией и Россией напряженные уже долгое время. Весной прошлого года Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства после информации о том, что российских агентов спецслужб подозревают в двух взрывах на складах боеприпасов в Врбетицах Злинского района в 2014 году. В ответ Россия объявила нежелательными 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Позже чешская дипломатия сообщила о вынужденном выезде из Чехии и других российских дипломатов.

Источник: ceskenoviny.cz

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Чехия Министерство иностранных дел Россия
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