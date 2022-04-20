Помощь украинским беженцам одобряют 64% населения Чехии

Опрос чехов показал, что солидарность с беженцами продолжается, но героический этап закончится.

Даже спустя почти два месяца после начала войны в Украине чехи выражают поддержку беженцам. Большинство общественности также за санкции против России, которую оно явно считает создателем конфликта. Это следует из исследования STEM.

Помощь украинским беженцам одобряют 64% населения. По мнению 70% людей, — правильно, что Чехия принимает украинцев.

«Сегодняшние данные показывают, что «героическая» фаза реакции чешского общества на прибытие украинских беженок и беженцев подходит к концу. После сильного эмоционального первоначального подъема у многих граждан Чехии приходит осознание того, что пребывание украинцев будет более продолжительным и сложным», — говорит агентство. Люди в основном обеспокоены ослаблением социальной защиты (70%) и ростом безработицы (52%). При этом в Чехии он уже находится на очень низком уровне, и компании давно ищут сотрудников. В марте безработица достигла 3,4%.

По мнению 5% людей, существующей помощи беженцам недостаточно, а 41% считают, что Чехия оказывают адекватный уровень поддержки. 42% респондентов заявили, что слишком много.

Санкции — да, но…

По отношению к России и санкциям, которые вводит Европа за агрессию в Украине, 21% людей выступают за самое жесткое отношение вне зависимости от последствий. По мнению 60% людей, при принятии санкций необходимо учитывать воздействие на граждан. Только мягкие санкции или их отсутствие поддержала бы десятая часть населения.

Источник: novinky.cz