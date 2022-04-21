Вандал написал «Z» на церкви в Праге. Священник отмыл букву и подал заявление в суд

«Какая-то кремлевская шестерка нарисовала мне на церкви Z»
«Я хотел бы призвать "геополитически сознательного художника", о котором идет речь, следовать за русским военным кораблем», — написал Петр Ян Винш, священник, и добавил соответствующий хэштэг.
Заявление о возбуждении уголовного дела
Священник не поленился и смыл букву. В среду до двух часов дня подали заявление против виновных по фактам, свидетельствующим о совершении преступления, связанного с повреждением чужого имущества.
«Как будут судить, зависит от работы полиции и криминалистов»
Делом занимается полиция. «Мы получили сообщение о рисунке на стенах церкви Святого Лаврентия. Фотодокументы в настоящее время изучаются, и полиция разберется со всем событием по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с повреждением чужого имущества», — заявил сегодня утром пресс-секретарь пражской полиции Рихард Хрдина.
По словам представителя полиции, играет роль и форма символа, который был нанесен на дверь, а именно буква «Z». Это символизирует поддержку российской агрессии в Украине.
Источник: prazska.drbna.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: