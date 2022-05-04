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«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии

«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии

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Кампания «Подарок Путину» начала сбор денег для украинской армии.
«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии

Люди могут внести свой вклад в покупку оружия и снаряжения для солдат через фиктивный интернет-магазин оружия, который был создан на сайте zbraneproukrajinu.cz

Посетители сайта могут выбирать из множества предметов, от боеприпасов до оружия и тяжелой военной техники. Затем деньги пойдут на покупку настоящего оружия в соответствии с потребностями Украины. Проект был представлен его организаторами сегодня на пресс-конференции. Цель — продвижение счёта, которое посольство Украины создало для сбора помощи своей армии в начале вторжения. 

Предприниматель Далибор Дедек отметил на пресс-конференции, что Чехия живет в «мирном пузыре», где чехи наслаждаются нынешней весной, в то время как тысячи женщин и детей в Украине страдают в подвалах и укрытиях из-за российского вторжения. Он отметил, что уже потерял надежду на форсирование создания гуманитарных коридоров. По его словам, поэтому необходимо напрямую поддерживать украинскую армию и мужество ее бойцов. «Войны выигрываются военной техникой. Помогать нужно не только гуманитарно. Нужно понимать, что это наша война и нужно (в Украину) послать оружие», — сказал еще один из организаторов, Мартин Ондрачек.

В поисках способов раскрутки аккаунта посольства Украины авторы проекта решили создать фиктивный интернет-магазин оружия. Он показывает людям, как дорого стоит оборона, сколько стоит стрелковое и противотанковое оружие, тяжелая техника или необходимое снаряжение солдата. Посредством индивидуальных предложений посетитель сайта может отправить деньги напрямую на счет посольства, которое закупит для них настоящее оружие согласно потребностям украинской армии. «Мы не хотим, чтобы Россия точно знала, какую технику они могут ожидать от украинских солдат. Но вы можете посмотреть на несколько образцов техники, которую мы привозим в Украину», — заявили организаторы.

По словам Дедека, идея фиктивного интернет-магазина перекликается с чувством юмора и проницательностью чешского народа, которые он сохранил как нация даже во времена кризиса. 

Перебийнис охарактеризовал создание счета для покупки оружия как уникальный проект мирового масштаба и высоко оценил отличное сотрудничество с чешским правительством и Министерством обороны.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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