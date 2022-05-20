Социолог: Интеграция украинских беженцев для Чехии окупится

Интеграция — длительный процесс. Чтобы добиться успеха, правительство должно вкладывать в это деньги и cилы, объясняет социолог Мари Елинкова с факультета социальных наук Карлова университета.

Более 342 тысяч украинских беженцев уже получили временную защиту в Чехии. Как правительство справляется с их интеграцией?

У нас позади первый этап, который был сложным, и я думаю, что Чешская Республика отнеслась к этому положительно. Нужно было настроить систему регистрации, удовлетворить базовые потребности приезжающих и определить, как нам теперь существовать всем вмете. Правительство и команда социолога Даниэля Прокопа (PAQ Research) проделали хорошую работу, подготовив стратегический материал, который в значительной степени правительство взяло на реализацию.

Сейчас мы вступаем в фазу, когда правительству придется претворять в жизнь все, что оно напланировало. И есть законные опасения. Это будет чего-то стоить, и в то же время нужно, чтобы те, кто это делает, соотносили свои действия с этими шагами.

Можете ли вы привести пример?

Очень хорошо, что правительство хочет включить украинских детей в чешские классы, а не создавать параллельную систему обучения. По опыту получается не очень, это дорого и очень неэффективно. Инклюзия также будет стоить чего-то, она требует материально-технического обеспечения и сталкивается с проблемами, связанными с вместимостью школы или определением компетенций.

В школах, где это удавалось раньше, оно, вероятно, и дальше будет хорошо работать. Там же, где школы отвергали это, не умели или не хотели, наверное, случится наоборот. Министерство образования может мотивировать школы в финансовом отношении, но даже здесь важно то, как все организовано.

Например, директора законно не хотят подавать заявки на специальные гранты и иметь дело с соответствующей администрацией. Они предпочли бы получать фиксированную стипендию на украинского школьника. Если министерство отреагирует на это и поддержит их, это может положительно сказаться на деле.

Какую роль во всем этом играет отношение общества к беженцам?

Интеграция требует много времени и инвестиций, и это нормально. В Германии у них были несколько другие беженцы, чем те, кто приезжает к нам, но они хотели добиться 50% трудоустроенности в течение десяти лет. Для определенных групп они добились успеха и за пять лет. А также Канада, которая часто имеет дело с интеграцией, также рассматривает включение беженцев на рынок труда в десятилетней перспективе.

Однако данные показывают, что лучше всего работать с людьми в первый год после приезда. Когда они полтора года не могут найти работу, наступает застой и нужны различные программы переподготовки. Однако, если вы беженка с детьми, понятно, что доступ к рынку труда усложняется.

В чем главное преимущество интеграции мигрантов перед созданием отдельных групп?

Сегрегация не ведет ни к чему хорошему. Если мы не живем вместе, мы не можем понять друг друга, а если мы не понимаем друг друга, могут возникнуть проблемы. Когда мы живем вместе, мы можем учиться друг у друга, вдохновляться, исправляться и конечно приспосабливаться, что не всегда приятно.

Страны с более высоким уровнем сегрегации, например, имеют более высокий уровень заболеваемости, более низкую продолжительность жизни, больше психических заболеваний, низкую социальную мобильность, более серьезные социальные проблемы и т.д.

Нет ли риска изоляции для цыганских беженцев, которые хотят оставаться жить большими группами, усложняя поиск жилья для них? Руководство Праги утверждает, что новоприезжим негде остановиться, поэтому был создан палаточный городок.

Угроза, безусловно, существует, но основная проблема, вероятно, заключается не только в том, что цыганские беженцы находятся в больших группах. Желание помочь украинским беженцам-цыганам кажется гораздо меньшим, и в отношении них некоторым гораздо труднее признать, что они тоже нуждаются в защите и безопасности.

Некоторые инициативы, помогающие беженцам, заявляют, что «существует политическое давление, чтобы не помогать некоторым беженцам». Вы видите это так же?

Беженцы-цыгане не вписываются в устоявшееся представление о «желательном беженце», т.е. беженке с одним или двумя детьми, муж которой, вероятно, воюет на Украине. Существует также много информации и дезинформации по этому поводу, к которой необходимо подходить критически. Например, далеко не все украинцы-цыгане имеют венгерский паспорт.

Свою роль играет и опасение, чтобы еще больше беженцев-цыган не начали приезжать в Чехию. Однако, судя по имеющейся у меня информации, отношение к цыганским беженцам определенно не равноценное, что неправильно. Я не могу судить, идет ли это от отдельных лиц или имеет отнощение к политическому влиянию.

Можем ли мы вдохновиться интеграцией в Германии или чего-то остерегаться?

Немцам несколько пригодился опыт с турками. На протяжении десятилетий они сближались с ними так, чтобы они могли жить бок о бок, но думали, что со временем те снова уедут. Но это не так. Думаю, они извлекли из этого уроки и согласились, что создавать отдельное сообщество тоже не стоит. Извлекли уроки из исторического опыта Франции, которая вскоре предоставила мигрантам много прав, а в остальном предоставила разбираться им самим. Это тоже не работает.

Для успешного сосуществования необходимо предлагать права и требовать обязательства, а также принимать меры, чтобы права можно было реализовать. Например, поддержка нострификации и признания квалификаций. Данные показывают, что при отсутствии поддержки новоприбывщие часто находят работу ниже своей квалификации, что в долгосрочной перспективе никому не выгодно.

В Германии была запущена программа, в рамках которой сотрудники посещали беженцев и напрямую спрашивали их, что они могут сделать, помогая им найти подходящую работу или восполнить свое образование. Они целеустремленно работали с ними и инвестировали в них с видением, что это окупится для государства в следующие десятилетия. И это уже окупается.

Но знание языка, безусловно, необходимо.

Определенно. Еще ранее у нас было более 6% иностранцев в Чешской Республике, возможно, даже больше. Одна из вещей, которые не получалось наладить, заключалась в том, что, хотя у нас есть хорошие курсы чешского языка на уровне A1 и A2 (сегодня они менее доступны), но не хватало курсов языка с более высоким уровнем или профессилнальных курсов. Важно уметь называть ошибки своими именами и учиться на них. Я была в ведомстве, где проводили языковые курсы в среду в два часа дня. Никого не было, люди в это время на работе.

В одном из академических текстов вы пишете, что ожидать роста преступности с прибывающими беженцами не следует. На чем построено ваше заключение?

Если мы посмотрим на все данные из западных стран, то мысль о том, что иностранцы больше вовлечены в преступную деятельность, более или менее неверна. По статистике, преступления совершают в основном мужчины среднего возраста, а это малочисленная группа.

Нас должно больше беспокоить то, что речь идет в основном о женщинах и детях, которые более уязвимы и нуждаются в большей степени защиты. Можно ожидать проблем с положением мигрантов на рынке труда. На протяжении десятилетий Чешская Республика не проявляла особого интереса к соблюдению трудовых прав мигрантов. И не только своих, но и низкоквалифицированных рабочих.

В то время как наша миграционная политика настаивала на том, что люди из третьих стран могут приезжать только тогда, когда у них есть конкретная работа, это также дает возможность зарабатывать для посредников.

На чем сейчас должно сосредоточиться правительство?

Прежде всего, как оно будет применять подготовленную стратегию на практике. Для кого-то также будет проблемой управлять интеграционной политикой в ​​​​долгосрочной перспективе и иметь достаточно сильные полномочия для этого. Это во многом социальная проблема легко может превратиться просто в грушу для битья, о которой много говорят, но при этом не выделяют ни усилий, ни денег, ни человеческих ресурсы на это. Государство также должно попытаться нарастить потенциал, чтобы помощь не ограничивалась волонтерами. Государственные нужды и самоуправление должны обеспечивать структурные нужды.

Структура от муниципалитетов через регионы к министерствам тоже должна быть выстроена так, чтобы было понятно, кто отвечает за интеграцию в том или ином месте и районе, с кем можно побщаться и кто должен методично руководить этим направлением.





Источник:novinky.cz

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