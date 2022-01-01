Премьер Чехии: единственное решение конфликта — победа Украины

Чехия и Польша согласны с тем, что единственным решением российско-украинского конфликта является победа Украины в борьбе за свободу и независимость. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после сегодняшнего совместного заседания правительств Чехии и Польши в Праге.

По его словам, министры обсудили, что обе страны и Евросоюз могут сделать для Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил Чехию за позицию по Украине и сказал, что совместные усилия повышают шансы Украины на победу.

Фиала напомнил, что сегодняшнее седьмое совместное заседание переносилось с 2019 года, в том числе из-за эпидемии Covid-19. «Сейчас мы сталкиваемся с очень сложной ситуацией для всей Европы, сталкиваемся с последствиями российского вторжения в Украину», — добавил он. По его словам, то, что происходит в Украине, является огромным вызовом для Чехии и Польши. Однако в то же время обе страны показали, что они разделяют одинаковые взгляды по ряду вопросов и способны добиваться результатов путем поиска общей позиции в ЕС.

По словам Фиалы, на сегодняшней встрече было много разговоров о том, что можно сделать дальше для Украины. Моравецкий оценил, что Чехия воспринимает угрозы после российского вторжения так же, как и Польша, хотя и не является соседом Украины. По его словам, усилия обеих стран увеличивают шансы на победу Украины. «Украина должна выиграть эту войну», — сказал он.

Фиала ознакомил премьер-министра Польши с планами председательства Чехии в Совете ЕС во второй половине этого года. По словам Фиалы, в настоящее время невозможно представить приоритеты. «Но понятно, что среди них будут Украина, последствия российской агрессии, управление миграционной волной, энергетическая безопасность и обороноспособность», — подчеркнул он.

Фиала и Моравецкий договорились сегодня в Праге, что они совместно потребуют от Европейского Союза финансовой помощи для управления миграцией из Украины. Фиала заявил, что неоднократно провозглашенная солидарность Евросоюза должна найти отражение в конкретных инструментах, которые позволят финансировать помощь украинским беженцам.

Речь идет о «новых деньгах», а не об изменениях в использовании программ, о которых до сих пор шла речь. По словам Фиалы, они могут помочь справиться с расходами, которые страны несут в связи с кризисом беженцев в здравоохранении, образовании и других областях. В этом контексте Моравецкий упомянул о помощи, которую Греция получила в последние годы в связи с кризисом беженцев.

По последним данным ООН, до войны из Украины бежали шесть миллионов человек, подавляющее большинство из которых нашли убежище в странах ЕС. Польша, безусловно, самая загруженная, а среди других стран Чехия находится в лидерах — здесь зарегистрировано более 360 000 беженцев.

В апреле Европейская комиссия обязалась предоставить странам, наиболее пострадавшим от волны беженцев, в общей сложности 400 миллионов евро (примерно 9,9 миллиарда крон), из которых первая часть уже разделена между пятью странами.

Источник: ceskenoviny.cz