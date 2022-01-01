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Опрос: Андрей Бабиш и Петр Павел сейчас являются наиболее вероятными кандидатами на пост президента Чехии

Опрос: Андрей Бабиш и Петр Павел сейчас являются наиболее вероятными кандидатами на пост президента Чехии

Партнер рубрики:
420on.cz
04 июня
09:21
139
​Председатель движения ANO, бывший премьер-министр Андрей Бабиш и генерал армии в отставке Петр Павел по-прежнему пользуются наибольшей поддержкой на президентских выборах, если бы они проходили сейчас.

Опрос: Андрей Бабиш и Петр Павел сейчас являются наиболее вероятными кандидатами на пост президента Чехии

Выросла и поддержка профсоюзного лидера Йозефа Стршедулы, объявившего в прошлом месяце о своем намерении баллотироваться на пост президента. В медианной модели выборов в мае позиции Бабиша немного улучшились — он получил поддержку 28,5% людей. У Павла почти такой же результат, как и в предыдущей модели — его бы поддержали 19,5% людей. Стршедула стал третьим наиболее часто упоминаемым кандидатом в опросе с 7,5%.

По мнению аналитиков, у Бабиша самый высокий электоральный потенциал, т.е. победа в случае поддержки со стороны всех тех, кто рассматривает его избрание (34,5%). Павел на втором месте с потенциалом 28,9%, сенатор Павел Фишер имеет третий по величине потенциал (20,2%).

Хотя модель показывает рост предпочтений,, потенциал Йозефа Стршедулы невысок — около 12%. Его скорее всего обгонят сенатор Марек Хилшер и бывший спикер Палаты депутатов Мирослава Немцова.

Около 44,5% тех, кто планирует идти на выборы, пока еще не выбрали кандидата. Чехи изберут главу государства на выборах в начале следующего года, но ни Бабиш, ни Павел официально еще не выдвигали свою кандидатуру.

Всего на пост президента хотят баллотироваться два десятка человек, в том числе бизнесмен Карел Янечек, комик Милош Кнор, сенатор Марек Хилшер, юрист Клара Лонг Сламова, бывший глава Управления по регулированию энергетики Алена Витаскова, глава движения Otevřeme Česko - Chcípl PES Якуб Ольберт, теолог и медиа-эксперт Иво Мареш, бывший ректор Карлова университета Томаш Зима и экономист и бывший ректор Брненского университета имени Менделя Дануше Нерудова.

Условием участия в выборах являются подписи не менее 20 депутатов, десяти сенаторов или 50 000 граждан. Второй пятилетний срок президента Милоша Земана заканчивается в начале марта следующего года, и он больше не может баллотироваться в соответствии с конституцией.

В опросе, который проходил с 1 мая по начало июня, приняли участие 1008 респондентов.

Источник: ceskenoviny.cz

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