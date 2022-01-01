Чешские СМИ: «Запад просчитался. Его бургеры россиянам не нужны»

Мы ошибочно предполагали, что если мы отберем у россиян Big Mac или iPhone, то они тут же свергнут Путина и снова попросят «добавиться» на Facebook.

В России в воскресенье открылся «фальшивый Макдональдс». Пока что только первые пятнадцать заведений, но на этой неделе их уже будет около пятидесяти, а в следующие дни они будут открываться со скоростью от пятидесяти до ста точек в неделю. Ожидается, что все 850 заведений по всей России возобновят работу, поэтому все, а это более 60 000 сотрудников, скорее всего, сохранят свои рабочие места.

За пару дней до открытия нам удалось посмотреть на новый логотип. Два оранжевые картошки фри и точка, которую некоторые считают маленьким бургером, напоминают букву М на зеленом фоне. На выходных наконец-то было опубликовано название новой сети быстрого питания: «Вкусно — и точка». Сеть ресторанов выкупил у McDonald's российский бизнесмен Александр Говор. По его словам, за «символическую цену». Подсчитано, что покинув российский рынок, американская компания потеряла примерно от 1,2 до 1,4 миллиарда долларов. На российский рынок у неё приходилось около девяти процентов мирового оборота.

Почему мы акцентируем внимание именно на этой компании, в то время, как сотни таких же фирм покинули Россию после вторжения в Украину?

У западной цивилизации отношения с McDonald's сложные. Сеть фаст-фуда – символ потребительского и торопливого образа жизни. Несмотря на все усилия, McDonald's не может понравиться прогрессивной части общества, потому что по ее меркам он недостаточно экологичен и не предлагает здорового питания. Он — дитя глобализации, что тоже не очень хорошо. В то время, когда лучшим считается все то, что приготовлено из местных продуктов, желательно по «бабушкиному» рецепту, McDonald's предлагает картофель фри и бургеры, вкус которых одинаков во всем мире.

И стоит все примерно так же, хотя и не одинаково. В результате получается, что в одних странах это дешевый и заурядный перекус, а в других — роскошь, куда местные жители и их дети ходят только по особому поводу.

В 1986 году британский журнал изобрел индекс Биг-Мака, который изначально был шуткой, а со временем стал отдельным способом сравнения валют и национальных экономик разных стран, и с тех пор цитируется академическими изданиями. Идея состоит в том, что Биг Мак везде должен стоить одинаково, а поскольку это не так, то реальные различия показывают, насколько переоценены или занижены валюты в данной стране. Сторонники этого индекса даже придумали для этих теорий термин «экономика гамбургеров».

И не только это, есть еще что-то вроде «гамбургерной политики». Известный американский журналист Томас Фридман описал в статье для New York Times в 1996 году свою теорию, которая заключалась в том, что страны, в которых существуют филиалы McDonald's, никогда не развяжут между собой войны. Однако уже в 1999 году НАТО бомбило Сербию, где, очевидно, Макдональдс работал (и сербы в знак протеста снесли его ресторан). И хотя Фридман утверждал, что это исключение, подтверждающее правило, история в конце концов показала, что он действительно ошибался — а именно в феврале этого года, когда Россия вторглась в Украину.

Итак, вернемся к России. СМИ, в том числе и западные, особенно внимательно следили за открытием «новой» сети на Пушкинской площади — это там же, где в 1990 году открылся первый в России «Макдоналдс» с огромными очередями. Утверждается, что в очереди за своим первым гамбургером или кока-колой в то время стояли около тридцати тысяч россиян. В этом году интерес был значительно ниже, но все равно большой — из-за того, что это тоже считается сравнительно важным событием.

Проще говоря: в 1990 году Россия символически выразила готовность стать частью Запада. В воскресенье она поставила не менее важную символическую «точку». Конечно же, «вкусную». Потому что меню практически одинаковое.

Блюда из меню готовятся по одним и тем же рецептам и из одних и тех же ингредиентов. Только приставку «Мак» из названия убрали, так что в меню есть все тот же картофель фри, чизбургеры, маффины и бургеры с жареной рыбой. Нет только Биг Мака, у которого своя отдельная история и при приготовлении которого используется особый соус. Но владелец новой сети пообещал, что в ближайшее время будет предложена замена, которая превзойдёт оригинал.

Но ничего из этого не имеет значения. Придутся по вкусу новые картошка или бургеры в поддельном «маке» — это последнее, что нас интересует. Как и то, нарушает ли российская сеть какие-то законы (вероятно, да?) и то, что ведет себя она непорядочно. Наверное, это политически отвратительно («и точка!», как говорится в слогане), но важнее то, как на это реагирует российское общество и о чем это свидетельствует.

Когда Путин вторгся в Украину в феврале, мы предполагали, что происходит что-то, с чем не согласны большинство. Или то, с чем, по крайней мере, не согласны более информированные элиты, скажем, средний класс, т.е. та часть России, которую мы считали демократической и прозападной.

Мы думали: значительная часть россиян перенесет отделение от Запада болезненно, и если это не приведет к тому, чтобы они стали выходить на протесты, то хотя бы снизит популярность Путина и его режима. Рассуждали, что если средний класс поставит на одну сторону весов Нетфликс, Инстаграм, Айфон или Макдональдс, а на другую — опухшего и нестабильного Путина, то ни при каких обстоятельства его чаша весов не перевесит.

Мы ошибались.

Все гораздо сложнее, нельзя делить на черное и белое, и если мы хоть чему-то и научились, так это тому, что политтехнологи не понимают русской души, а западные экономисты просчитались, как поведёт себя российская экономика.

Помните, как финансовые санкции называли оружием «массового экономического поражения» и как мы с удовлетворением наблюдали, как россияне стояли у банкоматов через несколько дней после вторжения? И думали, что рубль вырастет и что все в стране, в том числе и жены олигархов, будут страдать от дефицита и нищеты?

Хорошая шутка.

Никакого экономического апокалипсиса не произошло. Кстати, сегодня в России сравнимая, а может быть, и меньшая инфляция, чем в Чехии. Как пишет в своем подробном резюме американский эксперт по России Гилберт Доктороу, поставки для богатых россиян практически не снизились. Апельсины завозят из Египта, киви из Чили, спаржу и вино теперь получают в России. Сотовые телефоны и компьютеры из Китая. Даже до эмбарго бедные россияне не могли себе позволить большую часть импортных продуктов.

Где мы ошиблись?

Мы полагались на привлекательность западной цивилизации. Скорее, мы переоценили потребление (которое, кстати, и сами презираем!) как главную приманку Запада. Мы ошибочно предполагали, что если мы заберём у россиян БигМак или Айфон, они свергнут Путина и снова попросят у нас «добавиться» на Facebook. А сейчас удивляемся, что вроде устроили все по-своему, и можно посмеяться, что картошка фри будет чуть поменьше и модели машин не будут с гидроусилителем руля, но русские привыкнут. Они привыкли и к худшему.

Глобализация мертва, мир будет разделен, как и в прошлом веке. Для нас это также напоминание о том, что причина, из-за чего мы смотрели на Запад при коммунизме — не отсутствие джинсов или цветных телевизоров. И да, мы смотрели на потребление, но это было совсем не то, чего мы действительно хотели и за что многие были готовы умереть. Фундаментальной ценностью человека была свобода. Потому что свобода — это главная и, пожалуй, единственная привлекательная черта Запада.

Её, к сожалению, в отличие от люксовых брендов, в Россию мы не смогли привезти. А может быть, Запад и не прилагал особых усилий для этого. Оказалось, что люди в длинной очередь в первый московский «Макдоналдс» стояли и вправду только за едой и напитками.



Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день