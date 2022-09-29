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«Сделать Калининград снова чешским!» Российские СМИ шутку не поняли и восприняли чешские посты в соцсетях всерьез

«Сделать Калининград снова чешским!» Российские СМИ шутку не поняли и восприняли чешские посты в соцсетях всерьез

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
05 октября
13:14
608
В последние дни социальные сети заполонили посты о якобы планируемом присоединении Калининградской области к Чехии. Такая сатира от чешских пользователей возникла в ответ на заявление Москвы о «возвращении» оккупированных регионов Украины в состав России по итогам незаконных референдумов. Российские СМИ восприняли шутку всерьез.

«Сделать Калининград снова чешским!» Российские СМИ шутку не поняли и восприняли чешские посты в соцсетях всерьез

Откуда впервые прозвучал сатирический призыв, не совсем ясно. Возможно, шутку придумал польский аккаунт в Твиттере Papież internetu. 

«Пришло время поделить Калининград таким образом, чтобы наши чешские братья наконец-то получили выход к морю», — пишет пользователь аккаунта рядом с картой Калининградской области, поделенной между Польшей и Чехией. 

«Калининград был основан в 1255 году в честь чешского короля Пржемысла Отакара II, — напомнил в Twitter пражский корреспондент BBC Роб Кэмерон. — Так что присоединение к Чехии совершенно законно по российским меркам».

В социальной сети появился ряд призывов вроде «Сделаем Калининград снова чешским!», «Калининград — это Чехия» или «Краловец наш!» и даже «петиция» о присоединении области к Чехии.

Кульминацией стала будто бы достоверная информация, что в Калининграде был проведен референдум, на котором подавляющее большинство населения (а то и более 100%) проголосовало за присоединение к Чехии. Таким постом поделился аккаунт Виталия Кима, председателя администрации Николаевской области Украины.

 

Затем последовала целая серия мемов о восторженном населении и чехах, предвкушающих отдых на «своем» море в Краловецком крае.

«Не граничить с Россией — огромное облегчение. Мы очень ждем наших новых чешских соседей», — говорится в «реакции» Министра иностранных дел Литвы на результаты референдума.

Различные компании также подхватили шутку: например, некоторые интернет-поисковики недвижимости или авиабилетов начали предлагать недвижимость на «недавно аннексированных территориях», а также проезд до Краловца. Эксперты из академической среды также выступили с «аналитикой» на тему того, что означает присоединение области к Чехии.

 

Российский сайт назвал это реваншизмом

Российский сайт EurAsia Daily обратил внимание на фейковую новость после того, как депутат Европарламента Томаш Здеховски поделился польской шуткой в ​​своем профиле в Twitter. Сервер отнесся к его заявлению серьезно, написав, что депутат Европарламента предлагает разделить Калининградскую область между Польшей и Чехией, и назвал пост реваншистским. Пост и реакцию российского сайта заметило и украинское агентство Unian.

Другие российские СМИ ссылаются на сайт «ПолитЭксперт», для которого эту тему прокомментировал военный обозреватель Михаил Тимошенко. Он серьезно заявил, что Чехии и Польше не стоит надеяться на раздел Калининградской области, потому что Москва им ее не отдаст.

Эксперт добавил, что «трудно говорить о вменяемости» такого заявления Здеховского.

«Хотел бы напомнить этому беспамятному чеху, кто оттяпал у его страны Тешинскую область. Не Польша ли перед Второй мировой войной? Он простил это полякам?» — задался вопросом собеседник «ПолитЭксперта».

 

Источник: novinky.cz

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