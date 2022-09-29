«Сделать Калининград снова чешским!» Российские СМИ шутку не поняли и восприняли чешские посты в соцсетях всерьез

Откуда впервые прозвучал сатирический призыв, не совсем ясно. Возможно, шутку придумал польский аккаунт в Твиттере Papież internetu.
«Пришло время поделить Калининград таким образом, чтобы наши чешские братья наконец-то получили выход к морю», — пишет пользователь аккаунта рядом с картой Калининградской области, поделенной между Польшей и Чехией.
«Калининград был основан в 1255 году в честь чешского короля Пржемысла Отакара II, — напомнил в Twitter пражский корреспондент BBC Роб Кэмерон. — Так что присоединение к Чехии совершенно законно по российским меркам».
В социальной сети появился ряд призывов вроде «Сделаем Калининград снова чешским!», «Калининград — это Чехия» или «Краловец наш!» и даже «петиция» о присоединении области к Чехии.
Кульминацией стала будто бы достоверная информация, что в Калининграде был проведен референдум, на котором подавляющее большинство населения (а то и более 100%) проголосовало за присоединение к Чехии. Таким постом поделился аккаунт Виталия Кима, председателя администрации Николаевской области Украины.
“Je čas rozdělit Kaliningrad, aby naši čeští bratři měli konečně přístup k moři”— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) September 29, 2022
A pak nemilujte Polaky https://t.co/hLhyBDZQJm
Затем последовала целая серия мемов о восторженном населении и чехах, предвкушающих отдых на «своем» море в Краловецком крае.
«Не граничить с Россией — огромное облегчение. Мы очень ждем наших новых чешских соседей», — говорится в «реакции» Министра иностранных дел Литвы на результаты референдума.
Различные компании также подхватили шутку: например, некоторые интернет-поисковики недвижимости или авиабилетов начали предлагать недвижимость на «недавно аннексированных территориях», а также проезд до Краловца. Эксперты из академической среды также выступили с «аналитикой» на тему того, что означает присоединение области к Чехии.
This trolling won't go down well in Russia: the #Czech web portal & search engine @seznam_cz has just expanded the number of administrative regions people can search for properties in - by "annexing" #Kaliningrad (Královec, founded in 13th century by the Czech King Ottokar II) https://t.co/0zcWjV2wyl— Vaclav Stetka (@VStetka) October 4, 2022
Российский сайт назвал это реваншизмом
Российский сайт EurAsia Daily обратил внимание на фейковую новость после того, как депутат Европарламента Томаш Здеховски поделился польской шуткой в своем профиле в Twitter. Сервер отнесся к его заявлению серьезно, написав, что депутат Европарламента предлагает разделить Калининградскую область между Польшей и Чехией, и назвал пост реваншистским. Пост и реакцию российского сайта заметило и украинское агентство Unian.
Другие российские СМИ ссылаются на сайт «ПолитЭксперт», для которого эту тему прокомментировал военный обозреватель Михаил Тимошенко. Он серьезно заявил, что Чехии и Польше не стоит надеяться на раздел Калининградской области, потому что Москва им ее не отдаст.
Эксперт добавил, что «трудно говорить о вменяемости» такого заявления Здеховского.
«Хотел бы напомнить этому беспамятному чеху, кто оттяпал у его страны Тешинскую область. Не Польша ли перед Второй мировой войной? Он простил это полякам?» — задался вопросом собеседник «ПолитЭксперта».
Источник: novinky.cz
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