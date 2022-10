«Сделать Калининград снова чешским!» Российские СМИ шутку не поняли и восприняли чешские посты в соцсетях всерьез

Откуда впервые прозвучал сатирический призыв, не совсем ясно. Возможно, шутку придумал польский аккаунт в Твиттере Papież internetu.

В социальной сети появился ряд призывов вроде «Сделаем Калининград снова чешским!», «Калининград — это Чехия» или «Краловец наш!» и даже «петиция» о присоединении области к Чехии.

Кульминацией стала будто бы достоверная информация, что в Калининграде был проведен референдум, на котором подавляющее большинство населения (а то и более 100%) проголосовало за присоединение к Чехии. Таким постом поделился аккаунт Виталия Кима, председателя администрации Николаевской области Украины.

Затем последовала целая серия мемов о восторженном населении и чехах, предвкушающих отдых на «своем» море в Краловецком крае.

Различные компании также подхватили шутку: например, некоторые интернет-поисковики недвижимости или авиабилетов начали предлагать недвижимость на «недавно аннексированных территориях», а также проезд до Краловца. Эксперты из академической среды также выступили с «аналитикой» на тему того, что означает присоединение области к Чехии.

This trolling won't go down well in Russia: the #Czech web portal & search engine @seznam_cz has just expanded the number of administrative regions people can search for properties in - by "annexing" #Kaliningrad (Královec, founded in 13th century by the Czech King Ottokar II) https://t.co/0zcWjV2wyl