Пятница страха: Чехия и мир бьют тревогу из-за призыва ХАМАС устраивать беспорядки за границей

Согласно заявлению МИДа Израиля, существует реальная угроза нападений на израильтян и евреев, а также возможность уличных акций по всему миру, которые могут перерасти в насилие. В свете этой ситуации, израильтянам за границей рекомендуется проявлять повышенную бдительность, избегать участия в акциях протеста и демонстрациях, и при необходимости обращаться к местным службам безопасности для получения информации о возможных протестах или инцидентах, которые могут затронуть их безопасность. Беспорядки могут затронуть и других жителей.





В ряде европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, также принимаются меры для обеспечения безопасности евреев и противодействия актам антисемитизма. В частности, Германия сообщает о разжигании ненависти к Израилю в социальных сетях, а Франция ужесточает безопасность в местах присутствия еврейской общины.





Великобритания фиксирует тройной рост антисемитских инцидентов в связи с обострением ситуации в Израиле и ужесточает патрулирование некоторых районов Лондона для обеспечения правопорядка.





В целом, ситуация в регионе остается напряженной, и власти всего мира предпринимают шаги для обеспечения безопасности своих граждан и предотвращения действий, которые могут угрожать общественному порядку.













Следите за новостями Чехии в соцсетях: