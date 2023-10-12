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Пятница страха: Чехия и мир бьют тревогу из-за призыва ХАМАС устраивать беспорядки за границей

Анастасия Князева
13 октября 2023
11:23
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Ситуация вокруг Израиля продолжает вызывать обеспокоенность и требует дополнительных мер предосторожности для израильтян, находящихся за границей. В ответ на призыв группировки ХАМАС устроить «день ярости» в эту пятницу, израильское Министерство иностранных дел (МИД) и Совет национальной безопасности обратились к своим гражданам с совместным заявлением, в котором призывают принимать дополнительные меры предосторожности.
Согласно заявлению МИДа Израиля, существует реальная угроза нападений на израильтян и евреев, а также возможность уличных акций по всему миру, которые могут перерасти в насилие. В свете этой ситуации, израильтянам за границей рекомендуется проявлять повышенную бдительность, избегать участия в акциях протеста и демонстрациях, и при необходимости обращаться к местным службам безопасности для получения информации о возможных протестах или инцидентах, которые могут затронуть их безопасность. Беспорядки могут затронуть и других жителей.

В ряде европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, также принимаются меры для обеспечения безопасности евреев и противодействия актам антисемитизма. В частности, Германия сообщает о разжигании ненависти к Израилю в социальных сетях, а Франция ужесточает безопасность в местах присутствия еврейской общины.

Великобритания фиксирует тройной рост антисемитских инцидентов в связи с обострением ситуации в Израиле и ужесточает патрулирование некоторых районов Лондона для обеспечения правопорядка.

В целом, ситуация в регионе остается напряженной, и власти всего мира предпринимают шаги для обеспечения безопасности своих граждан и предотвращения действий, которые могут угрожать общественному порядку.



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