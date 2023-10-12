Близок тотальный шпионаж за всеми в Интернете, предупреждает министр регионального развития и цифровизации Чехии

«Однако это благородное намерение влечет за собой неприемлемое вмешательство в частную жизнь всех граждан. Это действительно вводит тотальный шпионаж за всеми гражданами и представляет собой огромную угрозу для частной жизни и персональных данных каждого человека. По сути, это угроза введения всеобщей и постоянной слежки за каждым человеком в Интернете и в онлайн-коммуникациях», — предупредил Бартош на пресс-конференции.





В частности, депутаты опасаются, что все личные сообщения могут быть «просканированы» в различных онлайновых чатах с целью выявления проблемного контента.





«Причем даже до того, как они будут отправлены», — предупредил министр по цифровым технологиям. «Таким образом, все, что вы посылаете своей семье, партнеру или деловым партнерам, может попасть в чужие руки», — подчеркнул Бартош.





Более того, он предупредил, что это будет решаться с помощью технологий, которые имеют высокий процент ошибок. «Они могут, например, пометить безобидную фотографию как проблемную. Так что невинная фотография с пляжа может попасть в полицию, а вместе с ней и отправитель», — пояснил он.





Другой риск заключается в том, что инструменты отслеживания могут попасть в чужие руки и использоваться не по назначению. Кроме того, по словам Бартоша, существует риск, что предложение может распространяться также на телефонные звонки или хранение данных в Интернете.





«Детям это не поможет»

Бартош напомнил, что «Пираты» «безоговорочно поддерживают» борьбу с сексуальным насилием над детьми. «Но это должно делаться эффективно, чтобы дети были действительно защищены. А не таким неэффективным способом, за счет потери приватности в Интернете для всех нас», — подчеркнул он.





Подготовленный Еврокомиссией регламент будет обсуждаться послами стран-участниц в пятницу, а чешское правительство, как ожидается, обсудит его в следующую среду. Бартош хочет объяснить, почему Чехия не должна присоединяться к этому предложению. По его словам, Чехия также может иметь решающий голос при принятии постановления, поскольку страны ЕС имеют разные мнения.





По данным отчета американской организации RAINN, только в прошлом году в Интернете появилось 85 млн. фотографий и видеороликов, изображающих факты надругательства над детьми. Из них 60% были размещены на серверах в странах Европейского Союза.





Недавно принятый Закон о цифровых услугах, который вводит большую прозрачность онлайн-платформ или регулирует размещение рекламы, с которой могут взаимодействовать дети, также направлен на защиту детей в Интернете.