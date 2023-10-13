«Черная пятница» для чешской экономики: оппозиция критикует принятый пакет мер жесткой экономии

«13 октября 2023 года запомнится чешской экономике как „черная пятница“. Депутаты правящей коалиции жестоко проголосовали за самое большое повышение налогов в нашей истории», — критиковала Шиллерова, бывший министр финансов, на пресс-конференции после заседания Палаты депутатов.





Не обошлось без критики и со стороны представителей второго оппозиционного движения — SPD. «Правительственная коалиция извлечет из карманов граждан и компаний дополнительные 100 млрд крон. Это грубое нарушение всех их предвыборных обещаний», — обрушился с критикой на правительство лидер партии Томио Окамура.





Он также призвал президента Петра Павла не подписывать закон и наложить на него вето. Теперь законопроект направляется в Сенат, а затем — президенту.





Пакет увеличивает все прямые налоги. Также изменяются ставки НДС, вместо трех ставок должно быть только две — 12% и 21%. Например, продукты питания будут облагаться по более низкой ставке, а некоторые услуги и разливное пиво перейдут на более высокую ставку.





Ставка корпоративного налога увеличивается с 19% до 21%. Налог на недвижимость также увеличится, в среднем в 1,8 раза. Большинство изменений должно вступить в силу в следующем году.





В пятницу за пакет проголосовали 108 представителей коалиции, в том числе депутат Иво Вондрак (бывший член ANO), не входящий в коалицию. Отсутствовал только депутат от KDU-ČSL Давид Шимек. Против проголосовали 86 депутатов от оппозиции.





ANO хочет обратиться в Конституционный суд





Кроме того, движение ANO не исключает возможности обжалования пакета в Конституционном суде. По словам Шиллеровой, ее беспокоит ретроактивность или окончание дебатов.





Коалиция вновь добилась проведения фиксированного голосования, которое назначено на 11 часов утра в пятницу. Депутаты проголосовали по законопроекту, несмотря на то, что 70 законодателей все еще хотели выступить. Однако, по словам главы клуба ODS Марека Бенды, «все уже решено». Депутаты обсуждали пакет во всех трех чтениях в течение десятков часов.





Председатель парламентского клуба SPD Радим Фиала заявил, что оба оппозиционных движения должны вместе подать конституционную жалобу. «Однако я предварительно обсудил это с Шиллеровой. Если они захотят пригласить нас, мы с удовольствием это сделаем», — сказал он на пресс-конференции. Отдельно следует отметить, что клуб SPD не располагает достаточным количеством депутатов для самостоятельной подачи жалобы.