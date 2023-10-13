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Грядут выборы в Европарламент: коалиция в Чехии не может выбрать кандидата

Новости 420on
14 октября 2023
14:00
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Переговоры о совместном кандидате от коалиции «Вместе» (SPOLU) на выборах в Европарламент обрели новую энергию. В пятницу утром, перед заседанием Палаты депутатов, в офисе Маркеты Пекаровой-Адамовой состоялась встреча председателей партий «Вместе» с подтвержденными и предполагаемыми лидерами на европейских выборах.
Хотя результат встречи еще не является однозначным вердиктом, что «Вместе» снова на выборах пойдет вместе.

Участники встречи негласно признают, что воображаемый маятник начинает качаться в сторону того, что ODS, Народная партия и TOP 09 попытаются вместе баллотироваться в Европарламент.

«Пока ничего не согласовано. Но мы добились значительного прогресса», — говорит Ян Якоб (TOP 09), один из участников переговоров.

«Переговоры продолжаются, соглашений становится все больше и больше», — отметил Томаш Здеховски, евродепутат от Народной партии, добавив, что следующая неделя будет решающей. Другие политики из коалиции «Вместе» отказались давать какие-либо комментарии до окончания переговоров.

Разногласия устраняются

По реакции некоторых участников переговоров — так сказать, без протокола — можно составить хотя бы приблизительное представление о том, какие вопросы сейчас решает коалиция и насколько серьезно воспринимаются нынешние усилия по достижению соглашения.

Опрошенные политики сходятся во мнении, что в настоящее время они обсуждают программные разногласия между партиями с целью их устранения, а не ищут способы выговориться перед избирателями о выходе из коалиции.

«Мы вообще не примешиваем к дебатам те вопросы, которые нас разделяют», — так охарактеризовал стратегию сближения разнонаправленной политики партий коалиции один из неназванных участников.

А таких противоречий немало — отношение к принятию евро, концепция «зеленой» политики, а также Стамбульская конвенция. «Мы расходимся во мнениях по этому поводу в правительстве и в Палате депутатов, и в то же время без труда работаем с этим», — добавил цитируемый источник.

«Мы занимаемся только тем, что входит в компетенцию Европарламента», — подтвердил другой участник встречи.

Иной взгляд на мир?

Но в отличие от Палаты депутатов и правительства, партии коалиции на европейских выборах будут представлять люди, чье мировоззрение сильно отличается.

С одной стороны, вероятный лидер всего списка кандидатов Александр Вондра (ODS), выступающий под лозунгом «Европа без глупостей», а с другой — лидер TOP 09 Людек Нидермайер, призывающий, например, к большей необходимости защиты климата.

Еще одна важная неизвестная, которая, однако, может нарушить единство, — будет ли баллотироваться в Европарламент Мирослав Калоусек (TOP 09), имеющий выдвиженцев от нескольких регионов. Именно на имени «отца-основателя» была разбита «национальная» коалиция «Вместе» к парламентским выборам 2021 г. В итоге Калоусек ушел из политики, чтобы облегчить переговоры.

«С кадрами мы будем разбираться после программы. Но мы не будем выкидывать кандидатов друг друга», — сказал другой источник.

Пятничная встреча стала кульминацией недельного совещания партийных делегаций. Первоначально предполагалось, что партии, входящие в коалицию «Вместе», достигнут соглашения к концу сентября, однако этого не произошло.

На принятии решения уже настаивают как малые партии коалиции, так и председатель правительства Петр Фиала, выступающий за вариант совместного участия в европейских выборах. Новая неофициальная дата назначена на 28 октября.

Европарламент Чехия политика выборы
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