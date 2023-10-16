В Украине и Израиле решается будущее западной цивилизации, говорит премьер-министр Чехии
17 октября 2023
20:00
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В конфликтах в Украине и Израиле на карту поставлено будущее западной цивилизации и ее фундаментальные ценности, такие как бережное отношение к человеческой жизни и к мирным жителям. Поэтому необходимо поддержать тех, кто стал жертвой нападений агрессоров, подчеркнул сегодня на конференции SH! FTS премьер-министр Петр Фиала (ODS). Кроме того, конфликты подчеркнули важность укрепления жизнестойкости Чешской Республики.
По словам Фиалы, конфликты различаются по форме: агрессия России против Украины — это жестокий, но обычный военный конфликт, а нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль — чистый терроризм. Однако их объединяет то, что атаке подверглась западная цивилизация и что оба конфликта будут влиять на международную обстановку в ближайшее десятилетие.
«Кризисы безопасности заставляют нас реагировать на них, меняться под их давлением», — сказал Фиала. По его словам, Чехия должна отказаться от самоуспокоения и как можно лучше подготовиться к любым угрозам. «Без безопасности нет процветания», — подчеркнул он.
Премьер-министр напомнил, что Чехия увеличивает расходы на оборону, которые со следующего года достигнут 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). По его словам, модернизация армии укрепляет сотрудничество с союзниками, а также использует мощь отечественной оборонной промышленности.
В то же время Фиала подчеркнул, что помимо обычной обороны необходимо работать и над укреплением социальной устойчивости страны, поскольку государство все чаще сталкивается с пропагандистской и психологической войной, ведущейся на информационных платформах. По его словам, не только политики, но и все те, кто имеет возможность обращаться к широким группам населения, должны уделять внимание поиску консенсуса между всеми слоями общества на общей основе. «Поддержание базового консенсуса в обществе будет, пожалуй, самым серьезным вызовом из всех, с которыми мы сталкиваемся», — заключил Фиала.
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