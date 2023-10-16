Последствия войны в Украине нужно разъяснять во всех уголках мира, считает Липавский
17 октября 2023
21:00
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Войну в Украине и ее последствия необходимо разъяснять во всех частях света, и Европа должна искать пути для диалога, например, с африканскими странами. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Ян Липавский после дебатов о глобальных последствиях войны в Украине на Форуме 2000 в Праге. В дискуссии, которую вел Липавский, приняли участие министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо, профессор Университета Хитокубаши Майко Ичихара, соучредитель Afrobarometer Эммануэль Гийма-Боади и генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро.
Участники дискуссии обсудили войну, происходящую в Европе, с точки зрения Азии, Африки и Латинской Америки. По словам Липавского, эти точки зрения существенно отличаются. «Если мы ощущаем прямые последствия этой войны и, скажем так, понимаем принципы, за которые сегодня идет борьба в Украине, то в тех регионах это требует гораздо большего объяснения», — сказал он. Для Европы это означает, что она должна искать пути разговора, например, с африканскими странами.
По словам Липавского, необходимо объяснить, что нападение России на Украину — это не просто отторжение части территории в своих интересах. «Это атака на весь международный порядок, на ценности, на которых построен весь мир, на Устав ООН», — сказал он. «Страны Африки, например, должны осознать, что если мы позволим России сделать это, то откроется ящик Пандоры для войн и конфликтов, которые мы успешно закрыли после окончания Второй мировой войны, по крайней мере в том, что касается войн за территорию», — сказал он.
В ходе дискуссии прозвучала и критика в адрес Европы. «Думаю, все согласны с тем, что Европа отпустила Африку как бы на самотек, мы не уделяли ей должного внимания», — ответил министр. Сегодня, по его словам, ситуация изменилась. «Чешской дипломатии исторически есть на что опираться, и благодаря этому мы более активны», — добавил он.
По словам Липавского, необходимо объяснить, что нападение России на Украину — это не просто отторжение части территории в своих интересах. «Это атака на весь международный порядок, на ценности, на которых построен весь мир, на Устав ООН», — сказал он. «Страны Африки, например, должны осознать, что если мы позволим России сделать это, то откроется ящик Пандоры для войн и конфликтов, которые мы успешно закрыли после окончания Второй мировой войны, по крайней мере в том, что касается войн за территорию», — сказал он.
В ходе дискуссии прозвучала и критика в адрес Европы. «Думаю, все согласны с тем, что Европа отпустила Африку как бы на самотек, мы не уделяли ей должного внимания», — ответил министр. Сегодня, по его словам, ситуация изменилась. «Чешской дипломатии исторически есть на что опираться, и благодаря этому мы более активны», — добавил он.
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