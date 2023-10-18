Волна одиночных терактов? Европейский эксперт предупреждает о возможной угрозе
18 октября 2023
18:30
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На прошлой неделе во Франции радикальный исламист напал на школу, зарезав учителя, и нанеся ранения нескольким людям. В ответ на этот инцидент, в стране был объявлен режим «чрезвычайной готовности к нападению», и военные были привлечены для обеспечения общественной безопасности. Во вторник Испания объявила четвертый уровень антитеррористической тревоги, и в связи с этим принимает дополнительные меры безопасности, как сообщает Министерство Внутренних Дел страны. Эти меры призваны укрепить безопасность в стране и предотвратить возможные теракты. Также вечером в понедельник в центре Брюсселя были застрелены два гражданина Швеции, которые приехали на футбольный матч. Сообщается о нескольких раненых. Необходимо отметить, что в момент инцидента в стране уже долгое время сохранялся наивысший уровень террористической угрозы.
В недавнем интервью для Euronews, Клод Монике, бельгийский эксперт по вопросам терроризма, выразил серьезные опасения относительно возможной волны одиночных терактов в Европе, и он предполагает, что это может быть связано с текущей ситуацией на Ближнем Востоке. В то же время он подчеркнул, что вероятность масштабных и координированных терактов в странах Евросоюза остается невеликой, поскольку большинство организованных террористических групп уже были выявлены и нейтрализованы спецслужбами до того, как они могли бы действовать. Вместо этого Монике утверждает, что одиночные нападения становятся более вероятными и представляют более серьезную угрозу, так как они гораздо сложнее предотвратить.
Монике замечает, что «спецслужбы способны нейтрализовать преступную сеть, потому что её участникам нужно общаться, звонить по телефону, писать друг другу электронные письма, им нужно встречаться. Но если вы готовите нападение только со своим братом, никто этого не увидит», — сказал он в интервью для Euronews.
В поиске решения проблемы, Монике видит активизацию усилий по выявлению потенциальных террористов и укрепление системы обмена информацией между странами Евросоюза. Он утверждает, что «события в Израиле и Газе дадут новую мотивацию, новый стимул, который позволит джихаду возродиться и усилиться. Мы должны понимать, что основная проблема — это радикальный ислам и то, что стоит за ним, а терроризм — это всего лишь оружие. Его достают, когда есть предлог, чтобы его использовать», — подчеркнул Монике.
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