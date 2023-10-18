Сторонники позиции Палестины собрались в центре Праги и прошли маршем к зданию правительства

Сторонники Палестины собрались после 17:30 у статуи Яна Гуса, где они разместились рядом с туристами. Как сообщает корреспондент ČTK, участники акции несли палестинские флаги и транспаранты с надписями «Оккупация — не мир», «Израиль убивает» и «Свободу Палестине». Кроме того, у статуи были выставлены фотографии, документирующие последствия конфликта между Израилем и Палестиной.





Мероприятие было организовано инициативой «За справедливый мир на Ближнем Востоке!», которая уже провела в воскресенье на Вацлавской площади акцию памяти жертв среди мирного населения Израиля и Палестины и демонстрацию в поддержку прав оккупированных палестинцев. В ближайшие дни организаторы планируют повторить эти мероприятия в центре Праги.





«У нас есть необходимость тематизировать со-ответственность чешского политического представительства и наших СМИ. Мы не считаем возможным и допустимым, чтобы чешское политическое представительство поддерживало заявления Израиля, которые ведут к коллективной мести палестинцам в Газе. Мы считаем это нарушением международного права», — заявил ČTK представитель организационной инициативы Зденек Ехличка. Он также критически высказался в адрес отечественных СМИ, которые, по его словам, «„копируют“ израильскую позицию и долгое время неверно освещают палестинскую проблему».





Как заявил вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, атака палестинского радикального движения ХАМАС, совершенная 7 октября, унесла жизни «1400 израильтян, возможно, больше». Сотни боевиков ХАМАС убивали мирных жителей, в том числе женщин и детей, в приграничных районах Израиля, а ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по Израилю из сектора Газа. Двести человек были взяты в заложники боевиками ХАМАС в Газе, еще несколько тысяч получили ранения.





В результате ответных израильских бомбардировок палестинского сектора Газа погибли 3300 человек, заявила сегодня министр здравоохранения Палестины Маи Кайла, сообщает Reuters. Она также предупредила об острой нехватке медикаментов в больницах сектора Газа и об обострении гуманитарного кризиса в этом районе, где на территории, меньшей, чем Прага, проживает более двух миллионов человек.