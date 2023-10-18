Сторонники позиции Палестины собрались в центре Праги и прошли маршем к зданию правительства
19 октября 2023
11:20
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Вчера вечером на Староместской площади Праги собрались защитники Палестины. По оценке корреспондента ČTK, на месте находилось от 100 до 200 человек, однако полиция не пожелала дать оценку количеству участников. После 18:30 собравшиеся отправились к зданию правительства на набережной Эдварда Бенеша, где митинг завершился около 19:45. Мероприятие проходило под наблюдением полиции, представитель которой Ян Данек сообщил, что акция прошла без нарушений общественного порядка.
Сторонники Палестины собрались после 17:30 у статуи Яна Гуса, где они разместились рядом с туристами. Как сообщает корреспондент ČTK, участники акции несли палестинские флаги и транспаранты с надписями «Оккупация — не мир», «Израиль убивает» и «Свободу Палестине». Кроме того, у статуи были выставлены фотографии, документирующие последствия конфликта между Израилем и Палестиной.
Мероприятие было организовано инициативой «За справедливый мир на Ближнем Востоке!», которая уже провела в воскресенье на Вацлавской площади акцию памяти жертв среди мирного населения Израиля и Палестины и демонстрацию в поддержку прав оккупированных палестинцев. В ближайшие дни организаторы планируют повторить эти мероприятия в центре Праги.
«У нас есть необходимость тематизировать со-ответственность чешского политического представительства и наших СМИ. Мы не считаем возможным и допустимым, чтобы чешское политическое представительство поддерживало заявления Израиля, которые ведут к коллективной мести палестинцам в Газе. Мы считаем это нарушением международного права», — заявил ČTK представитель организационной инициативы Зденек Ехличка. Он также критически высказался в адрес отечественных СМИ, которые, по его словам, «„копируют“ израильскую позицию и долгое время неверно освещают палестинскую проблему».
Как заявил вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, атака палестинского радикального движения ХАМАС, совершенная 7 октября, унесла жизни «1400 израильтян, возможно, больше». Сотни боевиков ХАМАС убивали мирных жителей, в том числе женщин и детей, в приграничных районах Израиля, а ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по Израилю из сектора Газа. Двести человек были взяты в заложники боевиками ХАМАС в Газе, еще несколько тысяч получили ранения.
В результате ответных израильских бомбардировок палестинского сектора Газа погибли 3300 человек, заявила сегодня министр здравоохранения Палестины Маи Кайла, сообщает Reuters. Она также предупредила об острой нехватке медикаментов в больницах сектора Газа и об обострении гуманитарного кризиса в этом районе, где на территории, меньшей, чем Прага, проживает более двух миллионов человек.
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